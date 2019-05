Serie B, le probabili formazioni della 38° giornata

Ultima giornata di campionato: Brescia già in Serie A, Carpi e Padova già retrocesse, ma sono tanti i verdetti ancora da emettere. Big match Lecce – Spezia

LECCE – La trentottesima giornata del Campionato di Serie B si gioca tutta in contemporanea: tutti in campo alle ore 15 di sabato 11 maggio. Con il Brescia già promosso aritmeticamente in Serie A da due settimane, c’è da decidere chi gli farà compagnia tra Lecce e Palermo e chi invece dovrà giocarsela ai playoff. Così come in coda si dovrà vedere chi dovrà abbandonare il campionato cadetto insieme a Carpi e Padova, già matematicamente retrocesse. Ma vediamo quali sono le probabili formazioni dell’ultima giornata.



Le probabili formazioni della 38° giornata

Sabato 11 maggio 2019

15:00

Brescia-Benevento

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dall’Oglio; Spalek, Torregrossa, Donnarumma.

Benevento (4-3-1-2): Gori; Letizia, Volta, Di Chiara, Improta; Tello,Viola, Bandinelli; Vokic; Insigne, Armenteros.

Carpi-Venezia

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Sabbione, Poli, Pezzi, Pachonik; Coulibaly, Pasciuti, Rolando, Crociata; Cissé; Marsura.

Venezia (3-5-2): Vicario; Modolo, Fornasier, Domizzi; Coppolaro, Mazan, Zampano, Segre, Bocalon; St Clair, Zennaro.

Crotone-Ascoli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Spolli, Vaisanen, Sampirisi; Curado, Barberis, Molina, Zanellato, Simy; Pettinari, Milic.

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Brosco, Valentini, Rubin, Andreoni; Troiano, Addae, Frattesi; Ninkovic; Ardemagni, Chajia.

Lecce-Spezia

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Falco.

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terz, Augello; Mora, Bartolomei, Ricci; Gyasi, Galabinov, Bidaoui.

Padova-Livorno

Padova (4-3-3): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Lollo, Serena, Mazzocco; Baraye, Pulzetti, Clemenza.

Livorno (3-4-2-1): Zima; Di Gennaro, Dainelli, Boben; Valiani, Agazzi, Luci, Porcino; Giannetti, Dumitru; Raicevic.

Palermo-Cittadella

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Trajkovski.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw.

Perugia-Cremonese

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; El Yamiq, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Cremonesi, Dragomir; Verre; Melchiorri, Sadiq.

Cremonese (5-4-1): Agazzi; Renzetti, Terranova, Claiton, Caracciolo, Mogos; Piccolo, Castrovilli, Castagnetti, Soddimo; Montalto

Pescara-Salernitana

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Del Grosso, Bettella, Scognamiglio, Balzano, Memushaj, Bruno, Brugman, Marras, Mancuso, Sottil.

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Lopez, Casasola, Di Tacchio, Minala, Akpro, Rosina, Calaiò, Jallow.

Verona-Foggia

Verona (4-3-3): Silvestri; Balkovec, Empereur, Dawidowicz, Crescenzi; Laribi, Gustafson, Henderson; Di Carmine, Matos Rider, Lee.

Foggia (3-5-2): Leali; Ranieri, Billong, Loiacono; Cicerelli, Gerbo, Greco, Busellato, Mazzeo; Matarese, Iemmello.