Serie B – Spiraglio aperto per i ripescaggi: la nota della Ternana

Il comunicato ufficiale della compagine umbra circa il ricorso presentato contro il blocco dei ripescaggi nella serie cadetta.

TERNI – Si riapre un piccolo spiraglio per quanto concerne i ripescaggi in Serie B. Poco fa infatti la Ternana, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, che gli organi competenti provvederanno a diffidare immediatamente sia il Commissario Straordinario Dott. Roberto Fabbricini che il presidente della Lega di Serie B Avv. Mauro Balata. Di seguito il testo integrale del comunicato.

Il comunicato ufficiale della Ternana

La Ternana Calcio S.p.A. tramite i difensori Avv. Fabio Giotti, Avv. Massimo Proietti e Prof. Avv. Mario Spasiano comunica che in relazione al ricorso presentato in data 13 agosto 2018 al Collegio di Garanzia dello Sport avente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti al tempo assunti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in dispregio degli obblighi ad essa incombenti per i ripescaggi nel campionato di Serie B, questa mattina all’adito Organo ha comunicato il provvedimento assunto dal Presidente Franco Frattini con il quale è stato affermato quanto segue:

“considerato, pertanto, che restano fermi, all’esito del giudizio di merito e della decisione che sarà pronunziata, gli adempimenti, con le connesse responsabilità, eventualmente derivanti da una decisione di annullamento della riduzione dell’organico, con connesso obbligo di immediata integrazione ad opera degli organi ed autorità sportive competenti”.

In conseguenza di quanto sopra gli scriventi difensori dopo aver già depositato in data odierna il ricorso avverso le delibere del Commissario Straordinario assunte in data 13 agosto 2018 ed avverso il calendario a 19 squadre pubblicato questa mattina sul sito della Lega di Serie B provvederemo senza indugio a diffidare immediatamente sia il Commissario Straordinario Dott. Roberto Fabbricini che il presidente della Lega di Serie B Avv. Mauro Balata a compiere immediatamente gli adempimenti di loro competenza riguardanti il completamento dell’organico di Serie B”.