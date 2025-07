Serie C 2025/26: Ufficiali i tre gironi

Inter U23 all’esordio, Atalanta U23 al Sud, Juventus Next Gen torna al centro

FIRENZE – La Serie C 2025/26 prende forma con la pubblicazione ufficiale dei tre gironi. Tante le novità, tra conferme e debutti storici. A spiccare è sicuramente la prima partecipazione dell’Inter U23, che inizierà la propria avventura nel Girone A, con base nel Nord Italia. È invece assegnato al Girone C l’esordio assoluto dell’Atalanta U23, collocata tra le squadre del Sud. Per quanto riguarda la Juventus Next Gen, si registra un ritorno al Girone B, geograficamente centrato sul Centro Italia.

L’Inter U23 entra ufficialmente nel calcio professionistico, trovandosi subito a fronteggiare piazze importanti come Vicenza, Novara, Cittadella, Lecco, Triestina e Pro Vercelli. Un girone competitivo, in cui saranno presenti anche squadre ambiziose come Lumezzane, Virtus Verona e Renate. Il Girone A presenta 20 squadre, con una netta prevalenza di club lombardi e veneti, offrendo all’Inter U23 un contesto logisticamente favorevole per iniziare il proprio cammino.

Dopo un anno nel girone C, la Juventus Next Gen viene ricollocata nel Girone B, centrato su Lazio, Toscana, Marche, Umbria e parte dell’Abruzzo. Qui la squadra bianconera incrocerà club dal forte seguito come Perugia, Ternana, Ascoli e Livorno, oltre a realtà emergenti come Campobasso, Carpi e Torres. Un girone storicamente imprevedibile, dove la qualità media è molto alta e l’esperienza sarà determinante per i giovani juventini.

Grande attesa anche per l’esordio dell’Atalanta U23, collocata sorprendentemente nel Girone C, quello tipicamente meridionale. Qui incontrerà corazzate come Catania, Benevento, Salernitana, Crotone e Foggia, in uno dei raggruppamenti più caldi e difficili d’Italia. Un banco di prova impegnativo per la seconda squadra nerazzurra, che cercherà di replicare il progetto tecnico già portato avanti con successo dalla Juventus Next Gen.

Con tre squadre B ufficialmente ai nastri di partenza, la Serie C 2025/26 rappresenta un passo avanti significativo verso il consolidamento del progetto “seconde squadre” in Italia. Juventus, Inter e Atalanta puntano sulla valorizzazione dei giovani in un contesto competitivo, col chiaro obiettivo di formarli per la prima squadra.

Il Milan Futuro per quest’anno purtroppo mancherà in questo progetto sportivo, essendo stato eliminato ai girone play-out del girone B, contro la SPAL, retrocedendo in Serie D.

