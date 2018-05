Serie C, playoff, 1° turno: si comincia venerdì 11 maggio 2018

Con il primo turno, in programma venerdì 11 maggio, iniziano i playoff della Serie C 2018 con le prime nove sfide a eliminazione diretta



Venerdì si parte coi playoff. Aprirà il programma, nel girone A, la gara tra Viterbese e Pontedera. La squadra di Sottili ha chiuso la stagione regolare al quinto posto con 58 punti, sesto miglior attacco e quarta difesa con due successi di fila nelle ultime due gare giocate. La compagine di Maraia è arrivata all’11mo posto ed è entrata nei playoff sfruttando la vittoria della Coppa Italia di Serie C dell’Alessandria. 46 i punti in classifica e torneo concluso con una sconfitta, due nelle ultime tre giornate, entrambe incassate in trasferta.

Allo Stadio dei Marmi si sfideranno Carrarese e Pistoiese. La squadra di Baldini non sembra più in grado di vincere: nelle ultime quattro partite, tre pareggi ed una sconfitta contro l’Arezzo, hanno abbassato la media delle prestazioni. La formazione di Indiani, guardando la classifica, ha vinto e perso lo stesso numero di partite, dieci, con sedici pareggi. Anche la media tra goal fatti, 44, e goal subiti, 4, è in linea con le squadre che sono arrivate ai play-off.

Al Garilli il Piacenza, ottavo al termine del campionato, affronterà il Giana Erminio, nono al termine del campionato. La squadra di Franzini ha chiuso in serie positiva il torneo ma ha vinto soltanto due delle ultime cinque sfide; la difesa degli emiliani è abbastanza solida: tre gol in più incassati del Livorno promosso in Serie B. La compagine di Albè ha vinto una sola volta nelle ultime tre partite. La media realizzativa del lombardi è stata molto alta: secondo miglior attacco del girone, 59 gol.

Nel girone B, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, l’AlbinoLeffe albergherà il Mestre. La compagine allenata da Alvini ha chiuso il suo campionato al quinto posto con 49 punti, con un finale in crescendo, che ha visto tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque gare. La formazione di Zironelli è arrivata decima in classifica con 44 punti, due scontati di penalizzazione. I veneti sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato ed hanno il sesto attacco del torneo, 40 reti, a fronte della nona difesa,36. In trasferta sei successi in 17 gare.

Feralpisalò contro Pordenone al Lino Turina. Sesto posto finale per i leoni del Garda che sfideranno i nero verdi che hanno acciuffato i playoff all’ultimo grazie al pareggio 1-1 contro il Renate. Al termine del torneo sono stati 3 i punti che hanno separato le due squadre. Gli ospiti, dopo il Teramo, sono stati la squadra che ha pareggiato di più nel girone B, 13 “X”, e sono condannati a vincere; ai padroni di casa basta il pari.

Renate e Bassano hanno chiuso appaiate a quota 48 punti, ma i giocatori di Cevoli hanno guadagnato il vantaggio di giocare in casa e di poter passare con un pareggio grazie alla differenza reti nello scontro diretto. Vittoria 2-0 all’andata (a fine ottobre in trasferta) e sconfitta 2-1 in casa al ritorno, con i giocatori di Colella vittoriosi per 2-1. Entrambe le squadre hanno subito poche reti nel corso del campionato.

Cosenza che ha chiuso in crescendo e con due vittorie consecutive la regular season ottenendo il quinto posto finale: 5-1 al Francavilla e 4-2 al Trapani. Luci e ombre, ma anche una seconda parte di stagione positiva, per la Sicula Leonzio che con Aimo Diana ha blindato la salvezza e raggiunto i playoff. Traguardo storico, ma non sarà facile andare avanti.

Ottimo sesto posto finale per il Monopoli che ora avrà a disposizione due risultati su tre contro un Francavilla in flessione che non vince da 5 turni: 4 pareggi e una sconfitta. In campionato però hanno sorriso gli ospiti, che hanno vinto 2-1 in casa e pareggiato 1-1 al Veneziani.

Con un finale in crescendo la Casertana ha agganciato proprio il Rende a quota 50 punti al settimo posto, ma, grazie all’1-0 firmato De Rose di qualche settimana, fa ha guadagnato il posto da testa di serie in questo spareggio. All’andata era finita a reti bianche.

Al termine dei novanta minuti, in caso di parità, non si disputeranno i tempi supplementari ma supererà il turno la formazione che gioca in casa la sfida.

Nel secondo turno ci saranno le sfide tra le tre squadre vincitrici della prima fase e le tre squadre già classificate alla fase successiva: Monza, Reggiana, Juve Stabia.

Serie C: il quadro del primo turno playoff

Venerdì 11 maggio

19.00

Viterbese vs Pontedera

Arbitro: Vincenzo Valiante di Salerno

Assistenti: Manzi-Parrella

Quarto uomo: De Remigis di Teramo

20.00

Albinoleffe vs Mestre

Arbitro: Fabio Schirru di Nichelino

Assistenti: Zanardi-Magri

Quarto uomo: Meleleo di Casarano

Cosenza vs Sicula Leonzio venerdi ore 20.00

Arbitro: Luca Massimi di Termoli

Assistenti: Colizzi-Macaddino

Quarto uomo: Carella di Bari

20.30

Carrarese vs Pistoiese

Arbitro: Ivan Robilotta di SCO

Assistenti: Zingrillo-Spiniello

Quarto uomo: Provesi di Treviglio

Piacenza vs Giana Erminio

Arbitro: Andrea Zingarelli di Siena

Assistenti: Mariottini-Nuzzi

Quarto uomo: Meraviglia di Pistoia

Feralpisalò vs Pordenone

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia

Assistenti: Angotti-Vono

Quarto uomo: Lorenzin di Castelfranco Veneto

Renate vs Bassano

Arbitro: Fabio Pasciuta di Agrigento

Assistenti: Cecchi-Berti

Quarto uomo: Riccardo Annaloro di Collegno

Monopoli vs Virtus Francavilla

Arbitro: Matteo Proietti di Terni

Assistenti: Abagnara-Della Vecchia

Quarto uomo: Guida di Salerno

Casertana vs Rende

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila

Assistenti: Bercigli-Li Volsi

Quarto uomo: De Santis di Lecce