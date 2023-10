Serie D, i risultati in diretta di oggi 22 ottobre 2023

I risultati di Serie D del 22 ottobre 2023 in tempo reale: tra le partite più attese c’è Alcione Milano-Derthona per il Girone A, il derby Avezzano-Chieti per quello F e Arconatese-Varesina per il B

Alle ore 14 con Budoni-Gladiator e San Marzano-Atletico Uri si apre un ricco programma sulla Serie D. Andiamo a vedere i principali incontri tra i vari gironi per questa domenica 22 ottobre. Sfida al vertice nel girone A tra Alcione Milano e Derthona. Le due squadre si portano solo 3 punti con gli ospiti ancora imbattuti. Nel girone B la capolista Arconatese ospita la Varesina. In classifica la squadra di casa guida con 17 punti assieme al Caldiero Terme un punto avanti gli avversari di oggi. Molto corta anche la classifica del C con Dolomiti Bellunesi che tiene un punto di vantaggio su Union Clodiense e Mestre.

Nel girone D il Ravenna ospita il Sangiuliano City mentre nell’E turno casalingo per le capoliste Pianese e Seravezza Pozzi. Il Chieti ospite dell’Avezzano per proteggere la vetta da poco conquistata nel girone F con Fossombrone e Sambenedettese al turno casalingo. Cavese e Nocerina impegnate in casa con il Trastevere e in trasferta con la Sarrabus Ogliastra per il girone G mentre nell’H la capolista Altamura ospita il Nardò. Nel girone I il Trapani prova a prendersi la vetta ma deve vincere in casa della Sancataldese mentre la Vibonese è ospite del Canicattì. Di questo girone seguiremo anche il turno casalingo della Reggio Calabria contro il Sant’Agata.

I risultati di Serie D del giorno 22 ottobre 2023

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DELLE PARTITE]