Reggio Calabria – Città di Sant’Agata: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggio Calabria-Città di Sant’Agata di domenica 22 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

REGGIO CALABRIA – Domenica 22 ottobre allo stadio Granillo andrà in scena Reggio Calabria–Città di Sant’Agata, gara valevole per la nona giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio di inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione di Bruno Trocini che ha interrotto in settimana la sua striscia di tre vittorie consecutive con un pareggio sul campo dell’Acireale (1-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Michele Facciolo che vengono da due sconfitte di fila rimediate con Igea Virtus (1-2) e Santacaldese (1-0).

Un solo punto separa in classifica le due compagini: la nuova Reggina, con due gare in meno, si trova al nono posto con 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta rimediata contro la capolista Siracusa mentre il Sant’Agata è settima a quota 12 con zero pareggi, quattro vittorie e altrettanti ko. Dopo l’ultimo mezzo passo falso, il Reggio Calabria vuole tornare subito a vincere per guadagnare posizioni.

Di fronte agli amaranto, però, una squadra determinata a riscattare le ultime uscite con un risultato positivo su un campo ostico. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno coadiuvato dagli assistenti Alberto Mandarino di Alba – Bra e Lorenzo De Giulio di Nichelino.

I convocati del Reggio Calabria

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Aquino, Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco

Attaccanti: Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza

Non convocati: Fecit, Cham, Girasole, Bontempi, Simonetta, Altamura, Rosseti

I convocati del Città Sant’Agata

Portieri: De Bono, Bottino (2005), Iovino (2005)

Difensori: Squillace, Cavalli, Sulis (2003), Capitano (2004), Falla, Nagy, Esposito

Centrocampisti: Marcellino, Saverino, D’Amore (2004), Mal

Attaccanti: Aquino (2003), Capogna (2003), Mincica, Carrozzo (2004), Lo Grande (2004), Dido

Indisponibili: Fragapane, Ambro, Di Domenicantonio, Nunzi

Presentazione del match

QUI REGGIO CALABRIA – A difesa di Martinez ci saranno Ingegneri, Kremenovic e Zanchi. Sugli esterni Dervishi e Martiner mentre in mezzo al campo prenderanno posto Mungo e Zucco. In avanti Ricci agirà sulla trequarti alle spalle del tandem Marras-Perri.

QUI CITTA’ DI SANT’AGATA – In porta Iovino con Capitano, Falla, Nagy e Squillace a comporre la linea difensiva. A centrocampo Esposito, Marcellino e Saverino mentre in avanti spazio al tridente offensivo formato da Aquino, Mincica e Carrozzo.

Le probabili formazioni di Reggio Calabria-Città di Sant’Agata

REGGIO CALABRIA (3-4-1-2): Martinez; Ingegneri, Kremenovic, Zanchi; Dervishi, Mungo, Zucco, Martiner; Ricci; Marras, Perri. Allenatore: Bruno Trocini

CITTA’ DI SANT’AGATA (4-3-3): Iovino; Capitano, Falla, Nagy, Squillace; Esposito, Marcellino, Saverino; Aquino, Mincica, Carrozzo. Allenatore: Michele Facciolo

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta tv su ReteReggio (canale 83 in Calabria, su GS Channel e canale 79 a Roma) e RTV (canale 77 in Calabria). Altra opzione streaming reggiotv.it.