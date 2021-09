Siena – Carrarese: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Siena – Carrarese del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone B di Serie C

SIENA – Domenica 12 settembre, alle ore 17:30, andrà in scena Siena–Carrarese, incontro valido per la terza giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa occupano la seconda posizione del raggruppamento a quota 4 punti. Schiacciante la vittoria all’esordio contro la Vis Pesaro per 3-0, luci ed ombre nel pareggio a reti bianche in quel di Teramo. La Carrarese, invece, nelle prime due uscite ha raccolto un solo punto contro il Pontedera, perdendo poi fra le mura amiche contro la capolista Pescara per 1-2. Sarà un derby tutto toscano fra due compagini con diverse ambizioni, stesso modulo e stessa voglia di fare risultato. Interessante sarà anche lo scontro in panchina fra due vecchi bomber del nostro calcio, Gilardino e Di Natale, chiamati a centrare i tre punti in una sfida dai mille spunti. Chi avrà la meglio?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI SIENA – Gilardino dovrebbe confermare il 4-3-3. Fra i pali Lanni, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Mora, Milesi, Terigi e Favalli. A centrocampo Bani, Acquadro e Cardoselli a supporto del trio offensivo composto da Varela, Paloschi e Disanto.

QUI CARRARESE – Di Natale risponde con un modulo speculare rispetto ai suoi avversari. In porta Vettorel, davanti a lui Grassini, Rota, Marino e Khailoti. A centrocampo Battistella e Figioli mezzali, mentre Luci agirà in cabina di regia. In attacco Energe e D’Auria a sostegno di Doumbia.

Le probabili formazioni di Siena – Carrarese

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Milesi, Terigi, Favalli; Bani, Acquadro, Cardoselli; Varela, Paloschi, Disanto. Allenatore: Gilardino

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Grassini, Rota, Marino, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Energe, Doumbia, D’Auria. Allenatore: Di Natale.

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per domenica 12 settembre alle ore 17:30, non è compresa fra le otto gare di Serie C che verranno trasmesse su Sky Sport in questo fine settimana. Pertanto sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming in esclusiva su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.