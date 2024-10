Siracusa-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Reggina di domenica 13 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

SIRACUSA – Domenica 13 ottobre allo stadio Nicola De Simone andrà in scena Siracusa–Reggina, gara valevole per la sesta giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, gli azzurri reduci dalla quarta vittoria consecutiva ottenuta senza incassare gol sul campo del Pompei (0-2). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dalla gara rinviata con l’Acireale (sotto 1-0 e in dieci uomini a pochi minuti dall’intervallo) per un malore manifestato dall’arbitro dopo aver conquistato due vittorie con Ragusa (1-0) e Città Sant’Agata (1-3).

In casa Reggina c’è voglia di mantenere intatta la propria imbattibilità in trasferta – dove sono arrivate due vittorie in altrettante occasioni con 5 reti realizzate e 2 gol subiti – per rimanere nella parte altissima della classifica. Il Siracusa, invece, punta alla terza vittoria consecutiva tra le mura amiche – dove ha vinto due volte segnando sei gol e subendone zero – per tenere il passo della capolista Scafatese (ora a +3). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Stefano Raineri della sezione di Como coadiuvato dagli assistenti Silvia Scipione di Firenze e Matteo D’Orazio di Teramo.

Le parole di Marco Turati

“Sarà un match bellissimo contro la Reggina. Sappiamo le difficoltà dell’incontro, ma siamo consapevoli anche che ogni calciatore e ogni allenatore gode nel fare queste bellissime partite. Ci siamo preparati bene, sappiamo quello che ci aspetta. Sarà una partita combattuta e giocata bene da entrambe le squadre. Ognuno di noi vuole guadagnarsi questi tre punti e penso che lo dimostrerà dal primo all’ultimo minuto, recupero compreso“.

I convocati del Siracusa

Portieri: Iovino, Lumia

Difensori: Vinetot, Baldan, Falla, Suhs, Pistolesi, Barbana, Puzone, Parisi

Centrocampisti: Acquadro, Palermo, Candiano, Limonelli

Attaccanti: Russotto, Alma, Longo, Convitto, Maggio, Sarao, Di Paolo, Di Grazia, Amore

Le parole di Rosario Pergolizzi

“Ho cercato di dare tranquillità alla squadra in questi giorni. Io, da allenatore, devo far vivere l’ambiente in maniera diversa. Io credo nei ragazzi e nel lavoro, ma dobbiamo diventare ancora squadra. La gente si aspetta tutto e subito e dopo una sconfitta si può abbattere. Io devo far arrivare alla squadra vento positivo. Il Siracusa cercherà di mettere in evidenza il suo collettivo, ma anche le qualità dei singoli e noi dobbiamo fare lo stesso. E’ una partita importante, anche se siamo alla sesta, è un esame per noi per capire quello che possiamo dare”.

I convocati della Reggina

Portieri: Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Mariano, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, Provazza, Ragusa, Rajkovic, Renelus

Le probabili formazioni di Siracusa-Reggina

SIRACUSA (4-2-3-1): Iovino; Barbana, Suhs, Baldan, Pistolesi; Acquadro, Palermo; Alma, Candiano, Convitto; Maggio. Allenatore: Turati

REGGINA (4-3-1-2): Martinez; Giuliodori, Bonacchi, Adejo, Cham; Forciniti, Urso, Ba; Barillà; Rajkovic, Barranco. Allenatore: Pergolizzi

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara.