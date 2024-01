Siracusa – Reggio Calabria: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Siracusa-Reggio Calabria di domenica 28 gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

SIRACUSA – Domenica 28 gennaio allo stadio Nicola De Simone andrà in scena Siracusa–Reggio Calabria, gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, gli azzurri reduci dalla sconfitta sul campo dell’Igea Virtus (2-1) dopo cinque vittorie consecutive. Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dal pareggio interno con il San Luca (1-1) che ha interrotto una striscia di cinque successi di fila.

Siracusa secondo in classifica a quota 52 con sedici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta (-4 dalla capolista Trapani) mentre il Reggio Calabria si trova al quarto posto assieme al Real Casalnuovo con 36 frutto di dieci successi, sei pareggi e tre ko. I siciliani non hanno mai perso tra le mura amiche: nove vittorie e due pari mentre i calabresi sono imbattuti lontani dal ‘Granillo’ con cinque successi e quattro pareggi. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa coadiuvato dagli assistenti Luca Granata di Viterbo e Badreddine Mamouni di Tolmezzo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIRACUSA-REGGIO CALABRIA]

SIRACUSA:. A disposizione:



REGGIO CALABRIA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Siracusa

Portieri: Lamberti, Lumia, Bracaj

Difensori: Suhs, Markic, Benassi, De Caro, Sena, Ruffino, Di Paola, Kalombola, Gozzo

Centrocampisti: Zampa, Teijo, Vacca, Esposito, Limonelli

Attaccanti: Forchignone, Alma, Lo Faso, Sarao

I convocati del Reggio Calabria

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Rana, Adejo

Centrocampisti: Barillà, Porcino, Salandria, Simonetta, Zucco

Attaccanti: Bolzicco, Lika, Marras, Perri, Provazza

Presentazione del match

QUI SIRACUSA – Tra i pali Lamberti, sulle corsie laterali agiranno Kalombola e Sena con Suhs-Benassi la coppia di centrali difensivi. In mezzo al campo Zampa, Teijo e Limonelli mentre in avanti ci saranno Alma e Lo Faso a supporto di Sarao.

QUI REGGIO CALABRIA – In porta Velcea con Parodi, Girasole, Adejo e Porcino a comporre la linea difensiva. A centrocampo Salandria, Barillà e Zucco mentre nel tridente offensivo troveranno spazio Provazza, Bolzicco e Perri.

Le probabili formazioni di Siracusa-Reggio Calabria

SIRACUSA (4-3-3): Lamberti; Kalombola, Suhs, Benassi, Sena; Zampa, Teijo, Limonelli; Alma, Sarao, Lo Faso. Allenatore: Cacciola

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Parodi, Girasole, Adejo, Porcino; Salandria, Barillà, Zucco; Provazza, Bolzicco, Perri. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara (abbonamento annuale 80 euro).