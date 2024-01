Castrovillari – Vibonese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita tra Castrovillari – Vibonese di domenica 28 gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in TV e in Streaming la partita valida per la 24° giornata di campionato di Serie D Girone I Stagione 2023/2024

CASTROVILLARI – Domenica 28 gennaio allo stadio comunale “Mimmo Rende” va di scena l’incontro tra Castrovillari – Vibonese. Il Castrovillari non vince dal 20 dicembre dove ha espugnato di misura il campo della Nuova Gioiese. È più di un mese che non riesce a vincere. Solo 2 pari. Sono fermi a 9 punti e in zona retrocessione. Sono numeri che non vanno bene, se si vogliono salvare sono tenuti a fare meglio.

L’allenatore dei rossoneri Tricarico è consapevole del livello del campionato che si è alzato, però ha il compito di salvarsi. La partita di domenica è molto complessa perché affrontano una squadra informa, un baricentro alto, pressing alto e controllo della partita il più possibile, ma il bello del calcio che, se giochi in casa sono i propri tifosi ad aiutarti a vincere, e, questo è l’arma in più dei rossoneri.

La Vibonese deve riprendersi dalla pesante sconfitta di domenica scorsa, davanti alla propria gente ne prende 5 dal Trapani, i ragazzi di Buscè sono andati in vantaggio per ben 2 volte e avevano “chiuso” temporaneamente la gara sul 2 – 0. Nella ripresa è salito il Trapani e sono ripartiti alla grande con Cocco e Kragl, inarrestabili. Ma nelle ultime 4 gare raccoglie 9 punti su 12.

Una media punti niente male per una squadra che ha come obiettivo la promozione. La trasferta di Castrovillare è delicata e per questo che la squadra di Buscè corre ai ripari. Vuole vincere per restare aggrappato al treno della promozione e per dimenticare la brutta sconfitta col Trapani. Il direttore di gara: Giorgio D’Agnillo Vasto; Assistenti: Domenico Lombardi Chieti e Matteo D’Orazio Teramo.

QUI CASTROVILLARI – Tricarico conferma il 4-3-3: tra i pali Patitucci; la difesa è formata da Giacalone a sinistra, Borgognone e Alfano i centrali e a destra Abbenante; il centrocampo con Atteo, Teyou e Cosenza; il tridente è composta con Scognamiglio Varela da supporto a Romeo unica punta.

QUI VIBONESE – Buscè si affida al suo 4-3-3: in porta c’è Del Bello; la difesa è formata a 4 con Onraita sulla destra, Baldan e Ciotti i centrali e Malara a chiudere sulla sinistra; il centrocampo Straropoli, Iuliano il mediano e Anselmo; l’attacco è composta Gaeta, Tandara e Convitto.

Le probabili formazioni di Castrovillari – Vibonese

CASTROVILLARI (4-3-3): Patitucci; Giacalone, Borgognone, Alfano e Abbenante; Atteo, Teyou e Cosenza; Scognamiglio, Varela e Romeo. Allenatore: Tricarico

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Onraita, Baldan, Ciotti, Malara; Straropoli, Iuliano, Anselmo; Gaeta, Tandara, Convitto. Allenatore: Buscè

Dove vedere la partita in TV e su Streaming

La gara verrà trasmessa in diretta tv su ReteReggio, (Canale 83 in Calabria) e su RTV (Canale 77 in Calabria). La partita potete seguirla anche sul nostro sito Calciomagazine.net

