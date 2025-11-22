Siracusa-Team Altamura 1-1: Di Paolo risponde a Poli nel recupero

Diretta Siracusa-Team Altamura di Sabato 22 novembre 2025: Poli porta avanti i pugliesi, Di Paolo firma il pari al 94’

SIRACUSA – Nella 15ª giornata del Girone C di Serie C, il Siracusa evita la sconfitta interna contro il Team Altamura grazie a un gol in pieno recupero. Al “Nicola De Simone” finisce 1-1: pugliesi avanti nel primo tempo con Poli, ma gli azzurri trovano il pari al 94’ con Di Paolo, subentrato dalla panchina.

Cronaca della partita

Avvio equilibrato con occasioni da entrambe le parti. Al 23’ l’Altamura passa in vantaggio: punizione di Lepore dalla destra, Poli anticipa tutti e insacca di testa. Il Siracusa reagisce con Limonelli e Molina, ma il portiere Viola respinge. Guadagni spreca una grande chance da pochi passi. Siracusa in pressione, ma fatica a trovare spazi. Altamura si difende con ordine e prova a ripartire. Nel finale forcing azzurro: al 94’ arriva il pareggio con Di Paolo, bravo a ribadire in rete dopo una mischia in area.

Tabellino

SIRACUSA: Farroni A., Puzone M., Bonacchi C., Pacciardi F., Cancellieri D., Ba R. (dal 42′ st Frisenna G.), Candiano M. (dal 12′ st Gudelevicius E.), Guadagni G. (dal 12′ st Valente N.), Limonelli C., Parigini V., Molina J. I.. A disposizione: Bonucci B., Catena E. M., Contini G., Di Paolo S., Falla R., Frisenna G., Frosali J., Gudelevicius E., Krastev D., Morreale M., Sapola M., Valente N., Zanini M.

ALTAMURA: Viola A., Lepore F. (dal 43′ st Nicolao G.), Poli F., Silletti E., Mogentale T., Franco D. (dal 44′ st Doumbia C. B.), Crimi M. (dal 22′ st Nazzaro M.), Dipinto N., Grande M. (dal 22′ st Zazza M.), Simone G. (dal 32′ st Florio M.), Curcio A.. A disposizione: Agostinelli V., Doumbia C. B., Esposito M., Florio M., Mbaye I., Nazzaro M., Nicolao G., Peschetola L., Suazo D., Turi C., Zazza M.

Reti: al 45’+4 st Di Paolo S. (Siracusa) al 23′ pt Poli F. (Altamura) .

Ammonizioni: al 31′ st Bonacchi C. (Siracusa) al 13′ st Curcio A. (Altamura), al 20′ st Crimi M. (Altamura), al 37′ st Florio M. (Altamura).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Enrico Cappai di Cagliari ,coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari di Vicenza e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Come quarto ufficiale è stato designato Leonardo Di Mario di Ciampino. Operatore FVS Riccardo Leotta di Acireale.

La presentazione del match

Sabato 22 novembre, alle ore 20:30, allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa, andrà in scena Siracusa-Team Altamura, match valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie C 2025/2026, Girone C. Sabato dunque sarà lo stadio “Nicola De Simone” a ospitare una battaglia all’ultimo minuto per la salvezza, uno scontro fondamentale per entrambe le squadre da cui si indirizzerà la zona salvezza.

A cinque partite dalla fine del girone di andata, il Siracusa ha l’occasione per lasciarsi alle spalle le ultime posizioni della classifica e ripartire – a inizio 2026, in attesa di novità anche dal mercato – con un altro percorso.Le ultime due vittorie hanno rasserenato l’ambiente e confermato la bontà del lavoro in panchina di Marco Turati: le trame di gioco dell’allenatore sono adesso riconoscibili, e la capacità della squadra di creare tante occasioni da gol ne è la diretta dimostrazione. Anche l’atteggiamento con cui Candiano e compagni hanno approcciato nelle ultime partite lascia ben sperare in vista di domani. Al De Simone il Siracusa insegue la quinta vittoria stagionale – la quarta casalinga – per dare continuità all’ultimo periodo e raggiungere in classifica proprio la formazione pugliese, attualmente al 15° posto (che, a fine campionato, vorrebbe dire salvezza matematica) con 15 punti.

La detentrice del quindicesimo posto, ovvero della zona salvezza, è proprio il Team Altamura di Mangia. Al contrario della sua prossima avversaria, gli ospiti della gara arrivano dalle ultime tre gare in cui non è mai arrivata la vittoria, con due sconfitte nelle ultime due gare. Devis Mangia è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco le sue parole: “La squadra dal punto di vista nervoso deve essere concentrata su quello che può determinare, su quello che dipende da noi. Dovremo essere bravi a fare una partita intelligente, tecnicamente pulita, dovremo essere bravi dal punto di vista tecnico e a gestire quando ci saranno dei momenti in cui dovremo anche difenderci, ci dovremo difendere da squadra. Questo è ciò che dovremo cercare di fare”.

COME ARRIVA IL SIRACUSA – Il Siracusa di Turati si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Farroni; la linea difensiva è composta da Zanini, Pacciardi, Bonacchi e Cancellieri, chiamati a garantire solidità e copertura. Davanti alla difesa agiscono Limonelli e Candiano, incaricati di dare equilibrio, filtro e sostanza alla manovra. Sulla trequarti spazio a Guadagni, Ba e Parigini, pronti a creare imprevedibilità e rifornimenti per l’attacco. Il riferimento offensivo è Molina, chiamato a finalizzare l’azione e guidare l’attacco aretuseo.

COME ARRIVA LA TEAM ALTAMURA – Il Team Altamura di Mangia si dispone con il 3-4-3: tra i pali c’è Viola; il terzetto difensivo è formato da Silletti, Poli e Zazza, chiamati a garantire solidità e organizzazione. Sulla linea mediana agiscono Mbaye, Florio, Nazzaro e Dipinto, incaricati di dare equilibrio, corsa e qualità alla manovra. In avanti il tridente composto da Mogentale, Rosafio e Curcio ha il compito di guidare l’offensiva biancorossa, cercando imprevedibilità e concretezza in zona gol.

Le probabili formazioni

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni, Zanini, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Limonelli, Candiano; Guadagni, Ba, Parigini; Molina. Allenatore: Turati.

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola; Silletti, Poli, Zazza; Mbaye, Florio, Nazzaro, Dipinto; Mogentale, Rosafio, Curcio. Allenatore: Mangia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Siracusa-Team Altamura, valida per la quindicesima giornata del Campionato di Serie C 2025/2026, Girone C sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 253 e in streaming su SkyGo e Now.