Sorrento-Casertana 1-2: Proia e Llano firmano il derby

Diretta Sorrento-Casertana di Sabato 22 novembre 2025: Proia apre, Bolsius pareggia, Llano decide nel finale

POTENZA – Nella 15ª giornata del Girone C di Serie C, la Casertana conquista tre punti preziosi battendo il Sorrento 2-1 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Un derby combattuto, deciso dalle reti di Proia e Llano Massa, che hanno vanificato il momentaneo pareggio di Bolsius.

Cronaca della partita

Il match si apre con ritmo alto: al 2’ Proia impegna Del Sorbo, mentre al 3’ Oukhadda sfiora il bersaglio. Al 5’ D’Ursi prova la conclusione, ma De Lucia è attento. Al 10’ Casarotto calcia debolmente, facile per il portiere di casa. Dopo una fase di equilibrio, al 37’ la Casertana passa in vantaggio: Liotti crossa dalla sinistra e Proia insacca di testa per lo 0-1. Nel finale di primo tempo il Sorrento protesta per un presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro lascia proseguire. Crecco viene ammonito al 42’.

Nella ripresa il Sorrento inserisce Plescia per Santini e aumenta la pressione. Al 9’ D’Ursi sfiora il pari, ma Rocchi devia in angolo. Al 17’ De Lucia salva su Bolsius, ma al 21’ lo stesso attaccante olandese trova il gol del pareggio, finalizzando un lungo pressing dei rossoneri. La Casertana reagisce subito: al 23’ Casarotto impegna Del Sorbo, poi Vano viene anticipato a due passi dalla porta. Al 28’ doppio cambio ospite con Llano e Kallon al posto di Oukhadda e Vano, mentre Matera rileva Bolsius.

Il finale è incandescente: al 34’ Proia viene ammonito, al 40’ tocca a Paglino. Al 41’ arriva la svolta: Kallon crossa dalla destra e Llano Massa, lasciato colpevolmente solo, colpisce di testa e batte Del Sorbo per l’1-2.

Nei minuti di recupero (4 concessi dall’arbitro) il Sorrento tenta l’assalto, ma la Casertana difende con ordine e porta a casa una vittoria pesante.

Tabellino

SORRENTO: Del Sorbo L., Paglino S., Solcia D., Fusco F., Crecco L., Cangianiello S., Franco D. (dal 19′ st Riccardi P.), Cuccurullo M., Bolsius D. (dal 29′ st Matera A.), D’Ursi E., Santini C. (dal 1′ st Plescia V.). A disposizione: Colombini L., Di Somma V., Esposito M., Harrasser S., Matera A., Piras M., Plescia V., Potenza A., Riccardi P., Russo D., Shaw K., Tonni M.

CASERTANA: De Lucia V., Heinz J., Rocchi G., Bacchetti L., Oukhadda S. (dal 29′ st Llano Massa M. T.), Proia F., Toscano M., Leone K. (dal 11′ st Pezzella S.), Liotti D., Vano M. (dal 29′ st Kallon Y.), Casarotto M.. A disposizione: Arzillo V., Di Tommaso L., Falasca M., Galletta U., Kallon Y., Kontek I., Llano Massa M. T., Merolla E., Pezzella S., Vilardi A.

Reti: al 21′ st Bolsius D. (Sorrento) al 37′ pt Proia F. (Casertana) , al 41′ st Llano Massa M. T. (Casertana) .

Ammonizioni: al 12′ pt D’Ursi E. (Sorrento), al 42′ pt Crecco L. (Sorrento), al 40′ st Paglino S. (Sorrento) al 34′ st Proia F. (Casertana).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Riccardo Dasso di Genova ,coadiuvato dagli assistenti Luigi Ingenito di Piombino e Marco Colazzo di Casarano. Come quarto ufficiale è stato designato Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore. Operatore FVS Stefano Vito Martinelli di Potenza.

La presentazione del match

Sabato 22 novembre, alle ore 14:30, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, andrà in scena Sorrento-Casertana, match valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie C 2025/2026, Girone C. Il Sorrento è in piena zona play-out e non può permettersi altre uscite a vuoto. La Casertana può fare leva su un organico di qualità: riflettori puntati sul bomber Bentivegna.

Il Sorrento si presenta al derby da una posizione critica in classifica. Dopo tredici partite disputate, i costieri hanno collezionato solamente due vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 13 punti che li pone attualmente al sedicesimo posto nella zona di playout. E anche da una settimana di saluti, infatti, é stato rescisso il contratto con il DS Amarante e sollevato dall’incarico di mister Mirko Conte. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava il direttore sportivo Alessandro Amarante al club rossonero. La società ringrazia Amarante per il lavoro svolto in questi tre anni ricchi di soddisfazioni (promozione in C nel 2023 e permanenza tra i professionisti nelle ultime due stagioni). Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. comunica di aver sollevato mister Mirko Conte dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Sono sollevati dai rispettivi incarichi anche il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, ed il match analyst, Alex Borriello. A tutti loro va il ringraziamento della società per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi”. Nel ruolo di DS arriva Davide Cacace e il nuovo allenatore, che esordirà nel derby, sarà Cristian Serpini.

La Casertana arriva al derby da una posizione di relativa tranquillità, trovandosi al sesto posto con 19 punti raccolti in 13 partite (5 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte). Il bilancio dei rossoblu è chiaramente più positivo, anche se la squadra viene da un momento tutt’altro che esaltante: prima la sconfitta contro la Salernitana, poi i due pareggi consecutivi contro Catania e Monopoli. Risultati, questi, che forse certificano l’inconsistenza dei falchetti quando c’è da affrontare le squadre top del campionato.

COME ARRIVA IL SORRENTO – Il Sorrento di Serpini si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Harrasser; la linea difensiva è formata da Paglino, Carillo, Solcia e Crecco, chiamati a garantire solidità e copertura sugli esterni. In mezzo al campo agiscono Cuccurullo, Matera e Cangianiello, incaricati di dare equilibrio, intensità e qualità alla manovra rossonera. In avanti il tridente composto da Bolsius, Plescia e D’Ursi ha il compito di guidare l’offensiva, cercando profondità e pericolosità in zona gol.

COME ARRIVA LA CASERTANA – La Casertana di Coppitelli si presenta con il 4-3-1-2: tra i pali c’è De Lucia; la linea difensiva è composta da Kontek, Bacchetti, Rocchi e Oukhadda, chiamati a garantire solidità e ordine. In mezzo al campo agiscono Liotti, Toscano e Leone, incaricati di dare equilibrio, intensità e qualità alla manovra rossoblù. Sulla trequarti spazio a Proia, punto di raccordo tra i reparti e incaricato della rifinitura. In avanti il tandem formato da Bentivegna e Kallon ha il compito di guidare l’attacco, cercando profondità e incisività in zona gol.

Le probabili formazioni

SORRENTO (4-3-3): Harrasser; Paglino, Carillo, Solcia, Crecco; Cuccurullo, Matera, Cangianiello; Bolsius, Plescia, D’Ursi. Allenatore: Serpini.

CASERTANA (4-3-1-2): De Lucia; Kontek, Bacchetti, Rocchi, Oukhadda; Liotti, Toscano, Leone; Proia; Bentivegna, Kallon. Allenatore: Coppitelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Sorrento-Casertana, valida per la quindicesima giornata del Campionato di Serie C 2025/2026, Girone C sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su SkyGo.