Siviglia – Atletico Madrid 1-0: diretta live, risultato finale

La partita Siviglia – Atletico Madrid del 4 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Liga

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SEVILLA FC-ATLéTICO MADRID 1-0 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio, è terminato l’incontro tra Sevilla FC e Atlético Madrid con il risultato di 1 a 0. Calciomagazine vi ringrazia per l'attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri 87' Buttato nella mischia Franco Vázquez 87' Lucas Ocampos lascia il terreno di gioco 87' Dalla panchina si alza Nemanja Gudelj che fa il suo ingresso 87' Termina qui la partita di Joan Jordán che abbandona il rettangolo di gioco 86' L'arbitro è irremovibile, giallo per Geoffrey Kondogbia 79' Il direttore di gara sventola il cartellino per Marcos Llorente, autore dell'intervento scorretto 77' Dalla panchina si alza Papu Gómez che fa il suo ingresso 77' Abbandona il campo Suso per Sevilla FC 74' Sostituzione per Atlético Madrid entra in campo Geoffrey Kondogbia 74' Fuori dal campo Thomas Lemar per Atlético Madrid 74' Héctor Herrera rimpiazza il compagno di squadra 74' Esce dal campo Mario Hermoso per Atlético Madrid 70' Attenzione! Rete di Marcos Acuña bravo a siglare incornando di testa, assist di Jesús Navas. Adesso siamo sul risultato di 1 a 0 62' Forze fresche in campo per Sevilla FC con l'ingresso di Youssef En-Nesyri 62' Esce dal campo Luuk de Jong per Sevilla FC 56' Intervento di Luis Suárez, inevitabile il cartellino giallo per lui 56' Intervento di Marcos Acuña, inevitabile il cartellino giallo per lui 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! PRIMO TEMPO 45' Non c'è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Sevilla FC e Atlético Madrid, all'intervallo siamo sul risultato di 1 a 0. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo 34' L'allenatore inserisce Atlético Madrid Ángel Correa in campo 34' Fuori dal rettangolo di gioco Renan Lodi per Atlético Madrid 10' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Diego Carlos 8' E sbaglia! Lucas Ocampos fallisce il tentativo dagli undici metri! 5' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Felipe Monteiro 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Sevilla FC e Atlético Madrid!



Si gioca Sevilla FC - Atlético Madrid, siamo pronti a commentare la partita in diretta SEVILLA FC: Yassine Bounou; Jules Koundé, Jesús Navas, Marcos Acuña, Diego Carlos, Lucas Ocampos (dal 42' st Nemanja Gudelj), Joan Jordán (dal 42' st Franco Vázquez), Ivan Rakitić, Fernando, Suso (dal 32' st Papu Gómez), Luuk de Jong (dal 17' st Youssef En-Nesyri). A disposizione: Tomáš Vaclík, Javi Díaz, Sergi Gómez, Karim Rekik, Óscar, Aleix Vidal, Óliver Torres. Allenatore: Lopetegui.



ATLéTICO MADRID: Jan Oblak; José Giménez, Renan Lodi (dal 34' pt Ángel Correa), Felipe Monteiro, Mario Hermoso (dal 29' st Geoffrey Kondogbia), Kieran Trippier, Koke, Saúl, Thomas Lemar (dal 29' st Héctor Herrera), Marcos Llorente, Luis Suárez. A disposizione: Ivo Grbić, Šime Vrsaljko, Vitolo. Allenatore: Diego Simeone.



Reti: al 25' st Marcos Acuña.



La presentazione del match

SIVIGLIA – Questa sera, domenica 4 aprile, alle ore 21 andrà in scena Siviglia – Atletico Madrid, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra andalusa che, prima della sosta, ha pareggiato in trasferta contro il Valladolid ed in classifica occupa il quarto posto solitario con 55 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Simeone che viene dalla vittoria casalinga contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa il primo posto con 66 punti, +3 sul Real Madrid e +4 sul Barcellona.

QUI SIVIGLIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Bono in porta, pacchetto difensivo composto da Jesus Navas e Acuna sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Koundé e Diego Carlos. A centrocampo Fernando in cabina di regia con Jordan e Rakitic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Suso, En-Nesyri e Ocampos

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Oblak tra i pali, reparto arretrato formato da Savic, Gimenez e Hermoso. A centrocampo Koke e Saul in cabina di regia con Trippier e Lemar sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Llorente alle spalle del tandem offensivo composto da Correa e Suarez.

Le probabili formazioni di Siviglia – Atletico Madrid

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos. Allenatore: Lopetegui

ATLETICO MADRID (3-4-1-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Lemar; Llorente, Correa, Suarez. Allenatore: Simeone

STADIO: Sanchez Pizjuan

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siviglia – Atletico Madrid, valevole per la ventinovesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.