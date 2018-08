Supercoppa Spagnola – Le probabili formazioni di Siviglia-Barcellona

Le probabili formazioni di Siviglia-Barcellona, incontro valido per la Supercoppa Spagnola in programma domenica alle ore 22.

TANGERI – Domenica 12 agosto alle ore 22 andrà in scena Siviglia-Barcellona, incontro valevole per la finale di Supercoppa Spagnola. Da una parte c’è la compagine andalusa che, nella passata stagione, è arrivata in finale di Coppa del Re perdendo proprio contro i catalani. Dall’altra parte c’è la compagine di Valverde che, nella scorsa stagione, ha vinto Liga e Coppa del Re mentre in Champions è stata eliminata clamorosamente dalla Roma. La finale di Supercoppa Spagnola si giocherà a Tangeri, di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

QUI SIVIGLIA – La squadra andalusa, reduce dal turno preliminare di Europa League, potrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Vacilik in porta, pacchetto arretrato composto da Berrocal, Carrico e Gnagnon in difesa. A centrocampo Amadou e Banega in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Aleix Vidal ed Escudero. Davanti Muriel e Sarabia a supporto di Ben Yedder.

QUI BARCELLONA – Valverde, dal canto suo, potrebbe mandare in campo il Barcellona col 4-3-3 con Ter Stegen in porta, pacchetto arretrato composto da Piquè ed Umtiti al centro mentre sulle fasce spazio a Jordi Alba e Sergi Roberto. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Arthur e Coutinho mezze ali mentre in attacco ballottaggio tra Munir e Suarez con Messi e Dembelè certi del posto.

Siviglia-Barcellona: le probabili formazioni

SIVIGLIA (3-4-2-1): Vacilik; Berrocal, Carrico, Gnagnon, Aleix Vidal, Amadou, Banega, Escudero, Muriel, Sarabia, Ben Yedder. Allenatore: Machin

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Umtiti, Jordi Alba, Arthur, Sergio Busquets, Coutinho, Messi, Munir, Dembelè. Allenatore: Valverde

