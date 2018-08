Serie A – Milan, André Silva ad un passo dal Siviglia

L’ex attaccante del Porto sta per diventare un nuovo giocatore del Siviglia, prestito con diritto di riscatto a 38 milioni.

MILANO – Altra cessione in vista per il Milan: André Silva, infatti, è ad un passo dal Siviglia. L’ex attaccante del Porto, dopo una sola stagione dalle parti di San Siro, dovrebbe trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso club rossonero, il quale ha tolto il portoghese dalla lista delle maglie prenotabili online. Quasi tutto fatto: resta da trovare l’accordo sulla cifra complessiva e sull’ingaggio che il portoghese percepirà in Andalusia. La scorsa stagione è stata molto deludente per l’ex attaccante del Porto che, arrivato per 40 milioni, ha messo a segno a segno 10 reti in 40 partite di cui 8 in Europa League e soltanto 2 in campionato contro Chievo e Bologna.

Leonardo e Maldini, però, stanno lavorando congiuntamente ad altre uscite per sfoltire la rosa: uno dei nomi in cima alla lista è quello di Carlos Bacca che, da settimana, ha manifestato la sua volontà di trasferirsi al Villarreal. Il colombiano vuole solo il Submarino Amarillo che al momento si è fermato a 9 milioni di euro per l’ex giocatore del Siviglia. Offerta ritenuta ancora troppo bassa dalla compagine rossonera: il prezzo minimo è 13 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio. Da valutare anche le situazioni di Locatelli, Josè Mauri, Montolivo e Bertolacci.

Fonte foto: Twitter Milan