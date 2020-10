Slavia Praga – Bayer Leverkusen: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Slavia Praga – Bayer Leverkusen del 29 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League

PRAGA – Giovedì 29 ottobre, all’Eden Arena di Praga, si giocherà Slavia Praga – Leverkusen, match valevole per la seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di Europa League; calcio di inizio previsto per le ore 21.

La presentazione del match

I padroni di casa, nel massimo campionato ceco, vengono dalla vittoria di misura sul campo dell’Ostrava e in classifica sono secondi con 16 punti, a due lunghezze dalla capolista Sparta Praga; nella prima giornata di Europa League hanno perso per 3-1 in casa degli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva. Gli ospiti, in Bundesliga, sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Augusta e occupano la quarta posizione in classifica a quota 9; nel primo turno di Coppa hanno travolto per 6-2 il Nizza.

QUI SLAVIA PRAGA- Trpisovsky potrebbe schierare il modulo 3-4-1-1 con Kolar tra i pali e difesa composta da Kudela, Hovorka e Boril. In mezzo al campo Dorley e Traoré; sulle fasce Malinski e Provod. Sulla trequarti Sevcik, di supporto alla coppia di attacco formata da Tecl e Musa.

QUI BAYER LEVERKUSEN- Probabile modulo 4-1-4-1 per la squadra allenata da Bosz con Hradecky in porta e retroguardia formata da Tah e Tapsoba al centro e da Bender e Sinkgraven sulle corsie. In mezzo al campo Baumgartliner. Sulla trequart, al centro Palacios e Wirtz e sulle corsie Diaby e Bellarabi. Unica punta Alario.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Slavia Praga – Bayer Leverkusen valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmesso in diretta su SKY SPORT. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da smartphone, tablet o PC dopo aver scaricato gratuitamente la App SkyGo.

Le probabili formazioni di Arsenal – Dundalk

Slavia Praga (3-4-1-2): Kolar; Kudela, Hovorka, Boril; Malinsky, Dorley, Traoré, Provod; Sevcik, Tecl, Musa. Allenatore: J.Trpisovsky

Bayer Leverkusen (4-1-4-1): Hradecky; L.Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartliner, Diaby, Palacios, Wirtz, Bellarabi, Alario. Allenatore: P.Bosz

STADIO: Eden Arena di Praga.