Slovacchia-Germania 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Slovacchia-Germania di Giovedì 4 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di qualificazione Mondiali

BRATISLAVA – Giovedì 4 settembre 2025 , alle ore 20:45 verrà disputato Slovacchia – Germania , incontro valevole per le qualificazioni al campionato del Mondo . Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 26 giugno 2016 dove la Germania si è imposta per 3-0 . Nei sei precedenti 2 vittorie della Slovacchia e 4 della Germania che ha vinto tutti e tre gli scontri ufficiali. L’incontro si svolgerà al Tehelné pole di Bratislava e sarà diretto dal direttore di gara olandese Gozubuyuk .

Germania gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.36 mentre il segno X è dato a 5.00 e la sconfitta a 8.00. Nelle ultime 5 sfide la Slovacchia ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 2 reti e subendone 6 . La Germania invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 9 .

Tabellino in tempo reale

SLOVACCHIA: Dubravka M., Gyomber N., Satka L., Skriniar M., Hancko D., Bero M., Lobotka S., Duda O., Duris D., Strelec D., Sauer L.. A disposizione: Benes L., Bobcek T., Bozenik R., Hrosovsky P., Kmet M., Mesik I., Obert A., Pekarik P., Rigo T., Rodak M., Takac D., Tupta L. Allenatore: Calzona F..



GERMANIA: Baumann O., Collins N. (dal 1' st Raum D.), Rudiger A., Tah J., Mittelstadt M., Kimmich J., Stiller A. (dal 15' st Amiri N.), Gnabry S., Goretzka L., Wirtz F., Woltemade N.. A disposizione: Adeyemi K., Amiri N., Andrich R., Anton W., Dahmen F., Fullkrug N., Gross P., Koch R., Leweling J., Nebel P., Nubel A., Raum D. Allenatore: Nagelsmann J..



Reti: al 42' pt Hancko D. (Slovacchia) , al 10' st Strelec D. (Slovacchia) .

Presentazione della partita

La nazionale di Francesco Calzona arriva all’appuntamento con qualche crepa nel morale. Dopo aver mancato la promozione nella UEFA Nations League a marzo, la Slovacchia ha collezionato quattro partite senza vittorie (1 pareggio, 3 sconfitte), mostrando difficoltà sia in fase offensiva che nella tenuta difensiva. Il nuovo formato del Mondiale, allargato a 48 squadre, offre però una chance concreta di qualificazione, soprattutto considerando che la Slovacchia è la seconda forza del girone dietro la Germania. Il precedente ciclo di qualificazione mondiale ha visto i Falconi raccogliere 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte), un bottino che, se migliorato, potrebbe bastare per accedere alla fase a eliminazione diretta.

La Slovacchia si affida a un 4-3-3 classico, con Lobotka in cabina di regia e Duda a supporto della manovra offensiva. In attacco, Boženík sarà il riferimento centrale, affiancato da Schranz e Ďuriš, pronti a sfruttare le transizioni. In difesa, l’esperienza di Škriniar sarà fondamentale per contenere la velocità degli esterni tedeschi.

La Germania, guidata da Julian Nagelsmann, si presenta a Bratislava con l’obiettivo di riprendere il filo della vittoria dopo tre gare senza successi (1 pareggio, 2 sconfitte). Nonostante il recente calo, la Mannschaft resta una corazzata: ha vinto le ultime 18 trasferte di qualificazione mondiale, con una media impressionante di 3,28 gol a partita. Il ritorno in campo di Antonio Rüdiger porta esperienza e leadership in difesa, mentre il CT ha deciso di puntare su tre esordienti per dare nuova linfa al gruppo: il portiere Finn Dahmen, il difensore Nnamdi Collins e il centrocampista Paul Nebel.

Nagelsmann opta per un 4-2-3-1 dinamico, con Goretzka e Stiller a presidiare la mediana. Il trio offensivo composto da Adeyemi, Wirtz e Gnabry promette imprevedibilità e velocità, mentre Woltemade, alla prima da titolare, avrà il compito di finalizzare. In difesa, il ritorno di Rüdiger porta solidità, con Kimmich e Raum pronti a spingere sulle fasce.

Probabili formazioni

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Schranz, Bozenik, Duris. Ct: Calzona.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Ct: Nagelsmann.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Slovacchia – Germania , valida per la giornata del campionato Mondiali – Qualificazione , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio al canale 202 e in streaming su Sky Go e Now . La partita è stata inserita anche nella trasmissione Diretta Gol di Sky. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori.