Slovacchia – Russia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Slovacchia – Russia di Martedì 30 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni mondiali

TRNAVA – Martedì 30 marzo 2021, alle ore 20:45 riflettori puntati su Slovacchia – Russia, gara valida per la terza giornata del Gruppo H delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate è stato in occasione della fase a gironi dell’Europeo 2016, quando la Slovacchia ebbe la meglio per 1-2 . Nel turno precedente la Slovacchia ha pareggiato in casa con Malta per 2-2, mentre la Russia è reduce dalla vittoria tra le mura amiche contro la Slovenia per 2-1. Sarà l’arbitro Del Cerro a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio City Arena Trnava. Il pronostico del match è a favore della Russia con i bookmakers che quotano questo successo a 1.85. La Slovacchia, nelle ultime cinque partite disputate, ha un bilancio costituito di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha realizzato 5 gol e subito 5. Il bilancio della Russia é leggermente peggiore, avendo invece raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 10 subite. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Sguardo all’attuale classifica del Gruppo H delle qualificazioni del Mondiale Qatar 2022 dove comanda la Russia con 6 punti, in seconda posizione seguono Slovenia e Croazia a quota 3.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Slovacchia – Russia, valida per la terza giornata del Gruppo H delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV, ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Slovacchia – Russia

La Slovacchia dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1 con Gulherme in porta, terzini Pekarik e Mazan e al centro Satka e Skriniar. In cabina di regia Lobotka affiancato da Kucka e Gregus. In attacco Hamsik e Rusnak sulla trequarti alle spalle di Duris unica punta. La Russia dovrebbe invece optare per un 4-2-3-1 con Guilherme tra i pali, in difesa Diveev e Dzhikiya centrali e terzini Karavaev e Zhirkov. A centrocampo Kuzyaev e Ozdoev. In attacco Erokhim e Anton Miranchuk ali, Aleksey Miranchuk trequartista e Zabolotnyi punta centrale.

SLOVACCHIA (4-3-2-1): Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Mazan; Kucka, Lobotka, Gregus; Hamsik, Rusnak; Duris. Allenatore: Hapal.

RUSSIA (4-2-3-1): Guilherme; Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Zhirkov; Kuzyaev, Ozdoev; Erokhim, Al. Miranchuk, An. Miranchuk; Zabolotnyi. Allenatore: Cherchesov.