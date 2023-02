Snow volley, i risultati della 1° tappa del Campionato Italiano 2023

Successo per Di Risio/Galante/Ortolano nella prima tappa, sul podio Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile e Carlon-Lupatelli-Tramontano

LORICA – Si è giocata oggi, domenica 12 febbraio, a Lorica in provincia di Cosenza la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di snow volley. La manifestazione ha visto protagonista sulla neve il solo il tabellone maschile. Vincitore del primo evento 2023 di snow volley tricolore è stato il team abruzzese formato da Massimo Di Risio, Filippo Galante e Manuel Ortolano. In finale la coppia di Vasto ha superato 2-0 (16-14, 15-10) la squadra formata da Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile, team padrone di casa della Volley San Giovanni in Fiore, società che milita in Serie C di pallavolo. Primo set molto equilibrato fino al 13 pari quindi ha avuto la meglio la squadra abruzzese partita bene nel secondo set su 6 a 2 e ha mantenuto un vantaggio fino al punteggio finale di 15 a 10. Il posto più basso del podio invece è andato a Carlon-Lupatelli-Tramontano. Hanno battuto 2-0 (15-12, 15-6) la squadra Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso. Il titolo di miglior giocatore della manifestazione è andato a Luigi Barile, atleta della Volley San Giovanni in Fiore, team classificatosi al secodo posto.

Alla cerimonia di premiazione sono state presenti diverse autorità locali: il Presidente della provincia di Cosenza e Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, il Sindaco di Casali del Manco Lucio Martire, l’Assessore allo Sport di San Giovanni in Fiore Francesco Fragale, il Vicesindaco di San Giovanni in Fiore Salvatore Cocchiero, il Consigliere Regionale FIPAV Calabria Giovanni Guida e il Presidente del Comitato Provinciale FIPAV Cosenza Marco Mari.

Il Campionato Italiano Assoluto 2023 di snow volley sarà nuovamente protagonista il prossimo fine settimana, in campo domenica 19 febbraio a Linguaglossa (CT).

Tutti i match di giornata sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

CALENDARIO e RISULTATI

Fase a gironi

Carlon-Lupatelli-Tramontano VS Saladino-Raschella-Mazzei 2-0 (15-4, 15-1)

Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile VS Strangis-Butera-Micelli 2-0 (15-7, 15-10)

Di Risio-Galante-Ortolano VS Raffaele-Miftah-Scalese 2-0 (15-4, 15-8)

Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso VS Isabella Valenzi-Catania-Lorusso 2-0 (15-7, 15-12)

Carlon-Lupatelli-Tramontano VS Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile 1-2 (15-7, 9-15, 15-17)

Saladino-Raschella-Mazzei VS Strangis-Butera-Micelli 0-2 (13-15, 10-15)

Di Risio-Galante-Ortolano VS Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso 2-0 (15-9, 16-14)

Raffaele-Miftah-Scalese VS Isabella Valenzi-Catania-Lorusso 0-2 (11-15, 6-15)

Quarti di finale

Carlon-Lupatelli-Tramontano VS Isabella Valenzi-Catania-Lorusso 2-0 (15-6, 15-9)

Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso VS Strangis-Butera-Micelli 2-0 (15-8, 15-11)

Semifinali

Carlon-Lupatelli-Tramontano VS Di Risio-Galante-Ortolano 0-2 (10-15, 14-16)

Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso VS Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile 0-2 (12-15, 8-15)

Finali 3/4° posto

Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso VS Carlon-Lupatelli-Tramontano 0-2 (12-15, 6-15)

Finale 1/2° posto

Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile VS Di Risio-Galante-Ortolano 0-2 (14-16, 10-15)

CLASSIFICA FINALE

1. Di Risio-Galante-Ortolano; 2. Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile 3. Carlon-Lupatelli-Tramontano; 4. Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso; 5. Strangis-Butera-Micelli e Isabella Valenzi-Catania-Lorusso; 7. Raffaele-Miftah-Scalese e Saladino-Raschella-Mazzei.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

19 febbraio 2023, Linguaglossa (CT)

11/12 marzo 2023, Aprica (SO)

31 marzo/2 aprile 2023, Prato Nevoso (CN)