La partita Sorrento – Audace Cerignola di sabato 9 settembre in diretta: Malcore risponde a Blondett mentre Tentardini a La Monica

POTENZA – Sabato 9 settembre sul campo neutro di Potenza, allo stadio Alfredo Viviani, andrà in scena Sorrento–Audace Cerignola, gara valevole per la seconda giornata del Girone C Serie C stagione 2023-2024: calcio di inizio alle ore 18:30. Da una parte, la formazione di Vincenzo Maiuri reduce dalla sconfitta rimediata all’esordio contro il Giugliano (1-0) allo stadio “De Cristofaro” al ritorno tra i professionisti dopo dieci anni. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Ivan Tisci che vengono dal pareggio interno con il Messina (2-2) e puntano ai primi tre punti del loro campionato. Gli ultimi confronti tra le due compagini in Serie D vedono i gialloblù favoriti con quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. A dirigere l’incontro Roberto Lovison della sezione di Padova coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Michele Rispoli di Locri. Quarto Ufficiale: Alessandro Silvestri di Roma 1.

Tabellino

SORRENTO: Marcone R., Badje I., Blondett E., De Francesco A. (dal 43′ st Bonavolonta A.), La Monica G. (dal 27′ st Messori P.), Loreto C. (dal 43′ st Colombini L.), Martignago R. (dal 32′ st Ravasio M.), Panelli T., Petito F. (dal 28′ st Capasso C.), Todisco G., Vitale G.. A disposizione: D’Aniello A., del Sorbo L., Bonavolonta A., Capasso C., Caravaca T., Chiricallo M., Colombini L., Di Somma V., Fusco F., Kone S., Messori P., Ravasio M., Scala S., Vitiello A.

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T., Capomaggio G., Connelli, D’Andrea F. (dal 45’+1 st Coccia G.), D’Ausilio M. (dal 24′ st Neglia S.), Ligi A., Malcore G. (dal 45′ st Sosa F.), Ruggiero Z. (dal 30′ st Miguel Angel), Russo L., Tascone M. (dal 23′ st Ghisolfi M.), Tentardini A.. A disposizione: Fares G., Trezza S., Allegrini G., Bianco R., Carnevale A., Coccia G., De Luca U., (Portiere), Ghisolfi M., Miguel Angel, Neglia S., Prati B., Rizzo A., Sosa F., Vitale M.

Reti: al 16′ pt Blondett E. (Sorrento) , al 7′ st La Monica G. (Sorrento), al 37′ pt Malcore G. (Audace Cerignola) , al 15′ st Tentardini A. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 28′ pt Vitale G. (Sorrento) al 3′ pt Capomaggio G. (Audace Cerignola), al 40′ pt Tascone M. (Audace Cerignola).

I convocati dell’Audace Cerignola

Fares, Krapikas, Trezza, Allegrini, Coccia, De Lucia, Ligi, Gonnelli, Prati, Rizzo, Russo, Tentardini, Bianco, Capomaggio, Ghisolfi, Ruggiero, Tascone, Sainz-Maza, Vitale, Carnevale, D’Andrea, D’Ausilio, Malcore, Neglia, Sosa.

Presentazione del match

QUI SORRENTO – In porta Marcone con Todisco, Blondett, Panelli e Loreto a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo prenderanno posto La Monica, Bonavolontà e Vitale mentre in avanti spazio nel tridente offensivo a Scala, Martignago e Badje.

QUI AUDACE CERIGNOLA – Tra i pali Trezza, nel cuore della difesa Ligi e Allegrini con Russo sulla corsia di destra e Tentardini a sinistra. A centrocampo Tascone, Capomaggio e Ruggiero mentre in avanti D’Andrea e D’Ausilio agiranno alle spalle di Malcore.

Le probabili formazioni di Sorrento-Audace Cerignola

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, Bonavolontà, Vitale; Scala, Martignago, Badje. Allenatore: Vincenzo Maiuri

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Trezza; Russo, Ligi, Allegrini, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea; Malcore. Allenatore: Ivan Tisci

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canale 252 dell’emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione NOW TV.