Sorteggi ottavi di finale di Champions League: diretta in tempo reale

I sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 del 14 dicembre in diretta: Juventus, Lazio e Atalanta in corsa

NYON – Lunedì 14 dicembre alle ore 12 andranno in scena i sorteggi degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Tre italiane su quattro ancora in corsa con la Juventus che ha chiuso al primo posto il Gruppo G battendo all’ultima giornata il Barcellona. Seconda partecipazione consecutiva agli ottavi per l’Atalanta che, nell’ultimo turno, ha vinto in casa dell’Ajax nonostante bastasse solo un pareggio. C’è anche la Lazio che torna nel lotto delle magnifiche sedici vent’anno dopo l’ultima volta, i capitolini hanno chiuso al secondo posto dietro al Borussia Dortmund. Non c’è l’Inter che non è riuscita a battere lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri sono fuori da tutte le coppe europee. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio.

Il sorteggio minuto per minuto

In diretta dalle ore 12 i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League.

Le squadre qualificate agli ottavi di finale

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus

PSG

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid

Borussia M’Gladbach

Porto

Atalanta

Siviglia

Lazio

Barcellona

Lipsia

Le date della fase a eliminazione diretta

Andata ottavi di finale: 16-17 febbraio 2021, 23-24 febbraio 2021

Ritorno ottavi di finale: 9-10 marzo 2021, 16-17 marzo 2021

Andata quarti di finale: 6-7 aprile 2021

Ritorno ottavi di finale: 13-14 aprile 2021

Andata semifinali: 27-28 aprile 2021

Ritorno semifinali: 4-5 maggio 2021

Finale: 29 maggio 2021

Dove vedere i sorteggi in TV e in streaming

I sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, in programma lunedì 14 dicembre alle ore 12, verrano trasmessi in diretta ed in esclusiva su Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre). L’alternativa in chiaro è il Canale 20 di Mediaset.Sarà possibile seguire il sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021 anche in diretta streaming grazie a Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Streaming presente anche su Now Tv, piattaforma che consente agli abbonati di assistere alla programmazione di Sky. L’alternativa è rappresentata dal sito ufficiale dell’UEFA (www.uefa.com) che, come ogni stagione di Champions League, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento.