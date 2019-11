Sorteggio Euro 2020 in diretta: i gironi in tempo reale

Diretta del sorteggio di Euro 2020 del 30 novembre 2019: presentazione, informazioni e cronaca in tempo reale del sorteggio dei gironi che avverrà alle ore 18

BUCAREST – Sabato 30 novembre alle ore 18 andrà in scena il sorteggio dei gironi di Euro 2020. La rassegna continentale, che andrà in scena l’estate prossima, sarà unica nel suo genere visto che non si giocherà in un solo Paese ma sarà itinerante con 12 città pronte ad accogliere le magnifiche 24. Cammino immacolato per l’Italia che ha superato il girone conquistando dieci vittorie in altrettante partite e guadagnandosi, inoltre, il diritto di giocare a Roma le sfide della fase a gironi. Gli Azzurri, però, rischiano il girone di ferro visto che in seconda fascia c’è la Francia mentre in terza il Portogallo. Di seguito le fasce per il sorteggio.

La diretta del sorteggio minuto per minuto

La fasce del sorteggio di Euro 2020 (in maiuscolo le nazioni ospitanti):

PRIMA FASCIA: Belgio, ITALIA, INGHILTERRA, GERMANIA, SPAGNA, Ucraina

SECONDA FASCIA: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, OLANDA, RUSSIA

TERZA FASCIA: Portogallo, Turchia, DANIMARCA, Austria, Svezia, Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA: Galles, Finlandia, Vincitrice spareggio Percorso A, Vincitrice spareggio Percorso B, Vincitrice spareggio Percorso C, Vincitrice spareggio Percorso D

I Gruppi della fase finale di Euro 2020

GRUPPO A: Italia*

GRUPPO B: Russia, Danimarca

GRUPPO C: Olanda*, Romania

GRUPPO D: Inghilterra*, Scozia

GRUPPO E: Spagna*, Repubblica d’Irlanda

GRUPPO F: Germania*, Ungheria

N.b. Squadre qualificate in grassetto

*Giocheranno tutte e tre le partite della fase a gironi in casa perché hanno superato le qualificazioni europee; visto che sia Russia sia Danimarca hanno staccato il pass per UEFA EURO 2020 attraverso le qualificazioni europee, è stato tenuto un ulteriore sorteggio che ha stabilito che la Danimarca giocherà tutte e tre le partite della fase a gironi in casa, compresa quella contro la Russia

Le date di Euro 2020

La fase finale di UEFA EURO 2020 inizierà il 12 giugno alle ore 21 (CET) a Roma.

La fase a gironi, con un massimo di quattro partite al giorno, terminerà il 24 giugno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accedono agli Ottavi di finale, quindi si procederà a eliminazione diretta.

Lo stadio di Wembley, a Londra, ospiterà le semifinali (7 e 8 luglio) e la finale (12 luglio).

Dove vedere il sorteggio in TV e in streaming

Il sorteggio della fase a gironi di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta dalla RAI (sul canale Rai 2) e sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 24