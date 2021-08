Southampton – Manchester United 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Southampton – Manchester United del 22 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Premier League

SOUTHAMPTON – Oggi pomeriggio, domenica 22 agosto, alle ore 15 si giocherà Southampton – Manchester Unuted, incontro valido per la seconda giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro l’Everton; nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e perso due. Gli ospiti, invece, ssono reduci dalla vittoria casalinga per 5-1 contro il Leeds; nelle ultime cinque gare hanno ottenuto tre successi, un pareggio e una sconfitta.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SOUTHAMPTON FC-MANCHESTER UNITED 1-0 31' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Bruno Fernandes 30' Rete per Southampton FC, in gol Che Adams! Il punteggio è di 1 a 0 1' Parte con l’incontro tra Southampton FC e Manchester United!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Southampton FC e Manchester United SOUTHAMPTON FC: Alex McCarthy; Jack Stephens, Romain Perraud, Valentino Livramento, Karim Salisú, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Adam Armstrong, Che Adams, Moussa Djénépo, Theo Walcott. A disposizione: Fraser Forster, Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Yan Valery, Ibrahima Diallo, Shane Long, Nathan Redmond, Nathan Tella, Mohamed Elyounoussi. Allenatore: Ralph Hasenhüttl.



MANCHESTER UNITED: De Gea; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Nemanja Matić, Anthony Martial, Mason Greenwood. A disposizione: Tom Heaton, Raphaël Varane, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Mata, Donny van de Beek, Scott McTominay, Daniel James, Jadon Sancho. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



Reti: al 30' pt Che Adams.



Ammonizioni: al 31' pt Bruno Fernandes (MAN).

Alex McCarthy; Jack Stephens, Romain Perraud, Valentino Livramento, Karim Salisú, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Adam Armstrong, Che Adams, Moussa Djénépo, Theo Walcott.Fraser Forster, Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Yan Valery, Ibrahima Diallo, Shane Long, Nathan Redmond, Nathan Tella, Mohamed Elyounoussi.Ralph Hasenhüttl.De Gea; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Nemanja Matić, Anthony Martial, Mason Greenwood.Tom Heaton, Raphaël Varane, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Mata, Donny van de Beek, Scott McTominay, Daniel James, Jadon Sancho.Ole Gunnar Solskjær.al 30' pt Che Adams.al 31' pt Bruno Fernandes (MAN).

La presentazione del match

QUI SOUTHAMPTON – Probabile modulo 4-4-2- per il Southampton con Forster in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Livramento-Perraud e ai lati da Bednarek e Salisu. In mezzo al campo Djenepo e Romeu; e sulle fasce Armstrong e Ward-Prowse. Davanti Adams e Walcott

QUI MANCHESTER UNITED – Il Manchester United dovrebbe far scendere il campo la squadra con il modulo speculare con De Gea tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Lindelof-Shaw e ai lati da Maguire e Wan-Bissaka. In mezzo al campo Fred e McTominay e sulle fasce Bruno Fernandes e Pogba. Coppia di attacco formata da James e Greenwood

Le probabili formazioni

SOUTHAMPTON (4-4-2): Forster; Bednarek, Livramento, Perraud, Salisu; Armstrong, Djenepo, Romeu; Ward-Prowse, Adams, Walcott. Allenatore: Hasenhuttl.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Maguire, Lindelof, Shaw, Wan-Bissaka; Bruno Fernandes, Fred, McTominay, Pogba; James, Greenwood. Allenatore: Solskjaer.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Southampton – Manchester United, valido per la seconda giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football . Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.