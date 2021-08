Il tecnico biancoceleste ha sottolineato in sala stampa come i suoi sono stati bravi a ribaltare subito in match in salita

EMPOLI – Può ritenersi più che soddisfatto il tecnico Maurizio Sarri dopo la vittoria in trasferta della Lazio a Empoli. Nella conferenza stampa post partita ha infatti dato un voto alto per questa prima di campionato dei suoi complice sia il gran caldo, i cambiamenti nel modo di giocare dovuti alla nuova guida tecnica ma anche a come si è messa la partita contro un avversario ostico: “La nostra è una squadra in costruzione e abbiamo trovato davanti una squadra ostica che ci ha messo in difficoltà, proprio perché è una neopromossa e ha giocato sul suo campo. Il voto è alto perché siamo andati sotto dopo tre minuti e l’abbiamo rimessa in piedi e poi ribaltata“.

Parole d’elogio per Lazzari autore di una buona partita e della sua duttilità a imparare a fare il quarto in difesa. Grande partita sottolineata anche per Milinkovic-Savic e buone impressioni per Pedro anche se ha ancora pochi allenamenti sulle gambe. Quindi un pensiero ai tifosi: “Dedico la vittoria ai tifosi e li ringrazio per averci sostenuto e aiutato nel momento più difficile del match. Hanno risposto presenti con numero e partecipazione“.