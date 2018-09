Spagna – Croazia: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Spagna – Croazia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20:45

ELCHE – Martedì 11 settembre alle ore 20:45, presso l’Estadio Manuel Martinez Valero di Elche, si disputerà il match tra Spagna e Croazia, valevole per il girone 4 della Lega A di UEFA Nations League. Le Furie Rosse, all’esordio del nuovo torneo continentale, hanno trovato i tre punti contro l’Inghilterra grazie ai goal di Saul e Rodrigo, dopo l’iniziale vantaggio inglese firmato da Marcus Rashford. La Croazia, invece, non è ancora scesa in campo in questa competizione ed è reduce dal miracolo solo sfiorato nel Mondiale russo, in cui si è dovuta arrendere in finale alla Francia. L’ultimo precedente tra le due squadre risale ad Euro 2016, quando nell’ultimo turno del girone D la Croazia ebbe la meglio sulla Spagna e conquistò il primo posto.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 11 settembre dalle ore 19:45 le formazioni, dalle 20.45 la webcronaca.

QUI SPAGNA – Luis Enrique, neo ct degli iberici, probabilmente darà spazio a chi non è sceso in campo nel match contro l’Inghilterra. Il modulo d’affidamento sarà il 4-3-3 con De Gea tra i pali e la difesa composta da Carvajal e Alonso sulle fasce con Ramos e Nacho centrali, ma potrebbe trovare spazio Azplicueta. A centrocampo ci sarà Busquets in cabina di regia, con Saul ed uno fra i due canterani blaugrana Sergi Roberto e Thiago Alcantara ai suoi lati. Nessuna certezza in attacco, con Morata che reclama un posto da titolare al posto di Aspas, mentre sugli esterni potrebbero agire Asensio e Isco, che si accentrerebbero maggiormente formando un 4-3-2-1.

QUI CROAZIA – I vicecampioni del mondo si schiereranno in campo col consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Kalinic, davanti a lui la difesa composta da Vrsaljko, Vida, Mitrovic e Pivaric. In mezzo al campo spazio a Brozovic e Rakitic, con quest’ultimo pronto a scambiarsi ripetutamente con Luka Modric, inizialmente impiegato sulla trequarti assieme a Perisic e Pjaca, che sostituirà l’infortunato Rebic. Con l’addio alla Nazionale di Mandzukic e l’infortunio di Kramaric, il ruolo di centravanti sarà ricoperto da uno fra Livaja e Santini.

Dove vederla in TV e streaming

Spagna-Croazia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Mediaset, su Canale 5: gara in streaming su Premium Play, il sito di Sport Mediaset e di Canale 5.

Spagna – Croazia: le probabili formazioni del match

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal/Azplicueta, Nacho/Azplicueta, Ramos, Marcos Alonso; Thiago/Sergi Roberto, Busquets, Saul; Asensio/Rodrigo, Morata/Aspas, Isco. Allenatore: Luis Enrique

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Vida, Mitrovic, Pivaric; Brozovic, Rakitic; Pjaca, Modric, Perisic; Livaja/Santini. Allenatore: Zlakto Dalic

Stadio: Manuel Martinez Valero