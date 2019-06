Spagna-Francia 4-1, il tabellino: Furie Rosse in finale

Il tabellino di Spagna-Francia 4-1 il risultato finale: successo in rimonta per la Nazionale di De La Fuente che raggiunge la Germania in finale.

REGGIO EMILIA – Sarà Germania-Spagna, per la seconda edizione consecutiva, la finale dell’Europeo Under 21. Nel match valevole per la seconda semifinale, infatti, le Furie Rosse battono la Francia 4-1 staccando il pass per l’ultimo atto. Vittoria in rimonta per la Nazionale spagnola visto che a passare in vantaggio sono proprio i francesi, rigore di Mateta, ma Roca, Oyarzabal (rigore), Olmo e Borja Mayoral regalano successo e qualificazione in finale alla Spagna. Domenica, in quel di Udine, l’ultimo atto di questo Europeo: chi la spunterà tra Germania e Spagna.

Spagna-Francia 4-1: il tabellino del match

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz (85′ Merino), Roca; Olmo, Ceballos (74′ Soler), Fornals; Oyarzabal (63′ Mayoral). Allenatore: De La Fuente

FRANCIA (4-3-3): Bernardoni; Dagba (22′ Amian), Konaté, Upamecano, Ballo-Touré; Guendouzi, Tousart (58′ Dembelè), Aouar; Ikoné, Mateta (71′ Thuram), Reine-Adélaide. Allenatore: Ripoll

RETI: 16′ Rig. Mateta (F), 28′ Roca (S), 45’+5′ Rig. Oyarzabal (S), 47′ Olmo (S), 67′ Borja Mayoral (S)

AMMONIZIONI: Firpo, Fabian Ruiz, Aguirregabiria, Nunez (S), Mateta, Thuram (F)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 5′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Mapei Stadium