Le Furie Rosse staccano il pass per la finale di Udinese battendo la Francia con un secco 4-1, domenica l’ultimo atto contro la Germania.

REGGIO EMILIA – Sarà Germania-Spagna, per la seconda edizione consecutiva, la finale dell’Europeo Under 21. Nel match valevole per la seconda semifinale, infatti, le Furie Rosse battono la Francia 4-1 staccando il pass per l’ultimo atto. Vittoria in rimonta per la Nazionale spagnola visto che a passare in vantaggio sono proprio i francesi, rigore di Mateta, ma Roca, Oyarzabal (rigore), Olmo e Borja Mayoral regalano successo e qualificazione in finale alla Spagna. Domenica, in quel di Udine, l’ultimo atto di questo Europeo: chi la spunterà tra Germania e Spagna.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: SPAGNA-FRANCIA 4-1 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 93' Un minuto e mezzo alla conclusione del match. 91' Quattro minuti di recupero. 89' Spagna vicina al quinto gol con Olmo che lascia partite una rasoiata dal limite dell'area, palla che si perde sul fondo. 88' Non dovrebbe esserci un cospicuo recupero visto il punteggio. 86' Ultimo cambio nella Spagna con Merino che prende il posto di Fabian Ruiz. 84' Poco più di cinque minuti più recupero alla conclusione di questo match, match che non ha più nulla da dire ormai. 82' Giallo per proteste per Aguirregabiria, quinto ammonito del match. 81' Cartellino giallo anche per il neo entrato Thuram, quarto ammonito del match. 80' Si riprende a giocare dopo due minuti di sosta, Spagna ad un passo dalla finale contro la Germania per la seconda edizione consecutiva. 77' Secondo cooling break della partita, a spezzare ulteriormente i ritmi del match. 76' Francia che sta spingendo per cercare il gol della bandiera, azioni confusionarie ed imprecise per la Nazionale di Ripoll. 74' Secondo cambio nella Spagna con Soler che prende il posto di Ceballos. 72' Cambio nella Francia con Thuram al posto di Mateta. 70' Grande conclusione di Ikoné ma Sivera blinda la porta con un grande intervento in tuffo. 69' Punizione da buona posizione in favore della Nazionale francese. 68' Chiude i conti la Spagna con Borja Mayoral che, su cross di Fornals, insacca con un gran piatto destro sotto la traversa. 67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SPAGNA! BORJA MAYORAL! 66' Chance per la Spagna con Borja Mayoral che entra in area e calcia, Bernardoni non trattiene ma la sfera esce di nulla. 65' Fase statica del match con la Francia che sta provando a reagire ma la Spagna difende senza troppi patemi d'animo. 63' Cambio nella Spagna con De La Fuente che manda in campo Borja Mayoral per Oyarzabal. 61' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, Spagna in controllo del match. 59' Secondo cambio nella Francia con Dembelè che prende il posto di Tousart. 57' Torna a farsi vedere la Francia con Mateta che, su cross da sinistra, gira verso la porta non trovando lo specchio per poco. 55' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati via, Spagna in vantaggio 3-1 sulla Francia. 53' Chance per la Spagna con Fornals che entra in area provando a scavalcare Bernardoni con un colpo sotto ma l'estremo francese salva in qualche modo. 52' Sta pensando a qualche cambio il commissario tecnico francese, transalpini che hanno solo due cambi a disposizione mentre la Spagna ne ha tre. 50' E adesso si fa dura per la Nazionale transalpina, continua a gestire il possesso la Spagna che non ha nessuna fretta. 48' Tris delle Furie Rosse con Olmo che, servito alla perfezione da Fabian Ruiz, non fallisce a porta sguarnita, 3-1. 47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SPAGNA! OLMO! 46' Ricomincia il secondo tempo di Spagna-Francia. PRIMO TEMPO 51' Freddissimo Oyarzabal che non sbaglia, Spagna che chiude in vantaggio questo primo tempo. 50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SPAGNA! OYARZABAL! 49' Ingenuità di Konate che stende in area Oyarzabal, calcio di rigore per le Furie Rosse. 49' CALCIO DI RIGORE PER LA SPAGNA! 48' Tre minuti alla conclusione della prima frazione, Spagna che prova a chiudere in attacco. 46' Cinque minuti di recupero. 45' Spagna ad un passo dal gol con Firpo che entra in area e calcia ma spedisce a lato, col mancino, da ottima posizione. 43' Possesso che resta in mano alla Spagna ma la Francia non sta rischiando tantissimo. 41' Sta succedendo pochissimo in questa parte finale di tempo, le due squadre stanno rifiatando. 39' Possesso palla in mano alla Francia ma la Spagna chiude ogni spazio in maniera giudiziosa. 37' Ritmi che si stanno progressivamente abbassando, il gran caldo sta influendo sull'andamento del primo tempo. 35' Seicento secondi più recupero alla conclusione della prima frazione di gioco, 1-1 tra Spagna e Francia. 33' Si torna a giocare dopo il cooling break, ci sarà tanto da recuperare in questa prima frazione di gioco. 31' Spagna che ha subito messo apposto le cose, le Furie Rosse continuano a fare la partita mentre la Francia gioca in contropiede. 29' Pareggio meritato della formazione spagnola con Roca che insacca sugli sviluppi di un corner dopo aver impegnato nuovamente Bernardoni, 1-1. 28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SPAGNA! ROCA! 28' Spagna ad un passo dal gol con Fornals che vince un rimpallo e calcia a botta sicura ma Bernardoni salva con un autentico miracolo. 26' Cartellino giallo per Fabian Ruiz, sono già tre gli ammoniti in questo primo scorcio di match. 25' Chance potenziale per la Spagna con Firpo che sale con i tempi giusti e mette al centro ma nessuno riesce a deviare in rete. 24' Abbiamo superato da poco la metà della prima frazione di gioco, Francia sempre in vantaggio grazie al gol di Mateta. 23' Cambio forzato per la Francia con Amian al posto dell'infortunato Dagba. 21' Match che si è incanalato sui binari giusti per la Francia, Spagna che adesso deve reagire al gol subito poc'anzi. 19' Cartellino giallo per Mateta, secondo ammonito dopo Firpo. 18' Francia ad un passo dal raddoppio con Mateta che, da due passi, calcia addosso a Siviera che salva tutto opponendosi. 17' Palla da una parte e portiere dall'altra, la Francia passa in vantaggio con il calcio di rigore di Mateta. 16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FRANCIA! MATETA! 15' Spinta di Firpo su Adelaide in area, l'arbitro non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore alla Nazionale transalpina. 14' CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIA! 14' La posta in palio è altissima: la vincente giocherà la finale contro la Germania che, oggi pomeriggio, ha battuto la Romania 4-2. 12' Francia che prova ad abbassare il ritmo con un timido possesso palla ma la Spagna pressa alto e in modo organizzato riconquistando subito la sfera. 10' Primi dieci minuti di gioco che sono andati via, sempre 0-0 tra Spagna e Francia. 8' Spagna che sembra aver preso in mano il pallino del gioco mentre la Francia aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. 6' Ancora Furie Rosse pericolose col destro da fuori di Ceballos che termina a lato di molto. 5' Primo squillo della Spagna con una grande azione che porta al cross Firpo ma la retroguardia della Francia si salva in qualche modo. 3' Squadre che si stanno studiando in questo avvio di match. 1' PARTITI! E' comincia la seconda semifinale, è cominciata Spagna-Francia! 20.53 Le due compagini entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 20.46 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.28 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.19 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Spagna con Olmo, Ceballos e Fornals alle spalle di Oyarzabal mentre la Francia risponde col 4-3-3 con Ikoné, Mateta e Adelaide a comporre il tridente offensivo. 19.48 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del match. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Spagna-Francia, incontro valevole per la semifinale dell'Europeo Under 21. IL TABELLINO SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz (85' Merino), Roca; Olmo, Ceballos (74' Soler), Fornals; Oyarzabal (63' Mayoral). Allenatore: De La Fuente



FRANCIA (4-3-3): Bernardoni; Dagba (22' Amian), Konaté, Upamecano, Ballo-Touré; Guendouzi, Tousart (58' Dembelè), Aouar; Ikoné, Mateta (71' Thuram), Reine-Adélaide. Allenatore: Ripoll RETI: 16' Rig. Mateta (F), 28' Roca (S), 45'+5' Rig. Oyarzabal (S), 47' Olmo (S), 67' Borja Mayoral (S) AMMONIZIONI: Firpo, Fabian Ruiz, Aguirregabiria, Nunez (S), Mateta, Thuram (F) ESPULSIONI: // RECUPERO: 5' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: Mapei Stadium

La presentazione del match

Da una parte c’è la Nazionale iberica che ha chiuso in testa il Gruppo A grazie alla netta vittoria contro la Polonia. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine transalpina che ha chiuso in seconda posizione il Gruppo C grazie al pareggio contro la Romania che ha estromesso l’Italia. L’incontro tra queste due prestigiose Nazionali sarà il numero 19 della competizione.

QUI SPAGNA – De La Fuente dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Sivera in porta, pacchetto difensivo composto da Aguirregabiria e Aaron sulle corsie esterne mentre nel mezzo Nunez e Merè. A centrocampo Fabian Ruiz e Roca in cabina di regia mentre davanti Olmo, Ceballos e Fornals alle spalle dell’unica punta Borja Mayoral.

QUI FRANCIA – La Nazionale transalpina dovrebbe scendere sul rettangolo di gioco con un modulo speculare: Bernardoni in porta, pacchetto arretrato formato da Dagba e Sarr sulle corsie esterne mentre nel mezzo Konatè e Upamecano. A centrocampo Reina-Adelaide e Tousart in cabina di regia mentre davanti Ikonè, Ntcham e Thuram alle spalle di Dembelè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spagna – Francia, valevole per la seconda semifinale degli Europei Under 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dalla RAI.

Le probabili formazioni di Spagna – Francia

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Núñez, Meré, Aarón Martin; Roca, Fabián; Olmo, Ceballos, Fornals; Mayoral. CT: De la Fuente.

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Reina-Adelaide, Tousart; Ikoné, Ntcham, Thuram; Dembelé. CT: Ripoll.

STADIO: Mapei Stadium