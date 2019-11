CADICE – Come era ampiamente prevedibile la Roja ha letteralmente sotterrato la modestissima Malta nella nona giornata delle Qualificazione di Euro 2020. La Nazionale di Roberto Moreno ha liquidato gli undici di Farrugia offrendo una prestazione perfetta, condita da ben sette reti. Il tabellino di Cadice non va ovviamente a minare le sorti del Girone F, in quanto la Spagna è gia matematicamente qualificata come prima, ma questo risultato dimostra la grande fame di vittoria dei ragazzi spagnoli.

Spagna – Malta 7-0: il tabellino

Spagna(4-3-3): Pau Lopez; Jesus Navas, Albiol, Sergio Ramos (dal 60′ Torres), Bernat; Thiago Alcantara, Rodri, Cazorla (dal 53′ Alcacer); Moreno, Morata (dal 66′ Olmo), Sarabia. Allenatore: Moreno.

Malta(5-4-1): Bonello; Corbolan (dal 33′ Micallef), Caruana, Agius, Muscat, Pisani (dal 75′ Grech); Mbong, Muscat (dal 63′ Caruana), Vella, Paiber; Nwoko. Alenatore: Farrugia.

Reti: 23′ Morata, 41′ Cazorla, 62′ Torres, 63′ Sarabia, 69′ Olmo, 71′ Moreno , 75′ Navas (Spagna).

Ammoniti: Nessuno.

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 2min (1°T) ; 3min (2°T)