Sabato 16 novembre si è aperto con l’amichevole tra Colombia e Perù finita 1-0. Decide una rete di Morelos in pieno recupero. Diversi i match disputati nella CONCACAF Nations League a partire dal girone A dove gli USA hanno superato 4-1 il Canada mentre il Messico passa 3-0 in casa con il Panama. Nel B invece colpo esterno per 2-0 della Giamaica contro Antigua & Barbuda mentre la Guyana supera 4-2 Aruba. 2-1 del Ceres sul Kaya per la Copa Paulino Alcantara nelle Filippine mentre nell’A-League australiana vincono fuori casa sia l’Adelaide United (3-1 sul Central Coast Mariners) che il Newcastle Jets (1-0 sul Western United). In primo piano i match validi per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Diverse le categorie impegnate. Nel pomeriggio c’è la nostra Nazionale Under 21 che sfiderà in casa l’Islanda. Gli azzurrini proveranno il sorpasso cercando il terzo successo nelle qualificazioni. Alla vigilia il ct Paolo Nicolato ha riferito che confermerà il 4-3-3: “Resta perché in questa fase iniziale dobbiamo cercare un’identità che ancora non abbiamo trovato completamente, bisogna lavorare e insistere perché c’è bisogno di tempo per fare bene una cosa. Preferirei un terreno in buone condizioni, la nostra non è una squadra fisica come l’Islanda, ma ha buone qualità tecniche. E mi auguro sia una partita tecnica”. Il quadro dei risultati che seguiremo in tempo reale si completa con alcune categorie minori di Germania, Portogallo e Spagna ma ci sarà spazio anche per la Serie A brasiliana oltre che altri campionati sud americani come in Venezuela e Uruguay.

*: partita in corso di svolgimento



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo C



20:45



Germania - Bielorussia

Irlanda del Nord - Olanda



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo E



18:00 Azerbaijan - Galles



20:45 Croazia - Slovacchia



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G



18:00 Slovenia - Lettonia



20:45



Israele - Polonia

Austria - Macedonia del Nord



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo I



15:00 Cipro - Scozia



18:00



Russia - Belgio

San Marino - Kazakhstan



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 1



18:30 Italia - Islanda



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 1



11:00 Bulgaria - Armenia 3-0



14:00 Turchia - Montenegro



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 4



19:30



Grecia - Islanda

Belgio - Albania



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 5



14:00



Russia - Galles

Polonia - Kosovo



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 6



12:00 Slovacchia - Malta



15:00 Italia - Cipro



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



13:00 Francia - Finlandia



18:00 Danimarca - Isole Faer Oer



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



13:00 Svezia - Estonia



15:00 Ucraina - Slovenia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 10



13:00 Irlanda - Gibilterra



17:00 Austria - Svizzera



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 11



13:00



Inghilterra - Macedonia del Nord

Bosnia-Herzegovina - Lussemburgo



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



16:00 Ucraina - Albania



18:00 Portogallo - Georgia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



13:00 Germania - Azerbaijan



14:00 Grecia - Kazakhstan



Brasile > Série A 2019



21:00 Santos FC - São Paulo FC



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 0-0



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:45 Pergolettese - AlbinoLeffe



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 FeralpiSalò - Calcio Padova



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



20:45 Monopoli - Bisceglie



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > 2. Giornata



14:30 Frosinone - Ascoli Calcio



Peru > Primera División 2019 Clausura



21:30 Alianza Lima - Sport Huancayo



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



18:15 FC Penafiel - CD Feirense



16:00 Varzim SC - SC Farense



Spagna > Segunda División 2019/2020



13:00 CF Fuenlabrada - SD Huesca 1-0 *



16:00 Extremadura UD - Deportivo La Coruña



18:30



Elche CF - UD Almería

CD Numancia - Rayo Vallecano



21:00 Real Zaragoza - Albacete



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



13:00 Espanyol Barcelona - UDG Tenerife Sur



18:30 Levante UD - Sporting de Huelva



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



15:00 Fénix - Progreso



20:00



Boston River - Montevideo Wanderers

Cerro - Rampla Juniors

Cerro Largo - Racing

Danubio - Liverpool

Plaza Colonia - Juventud

River Plate - Defensor Sporting



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Metropolitanos FC - Deportivo Táchira