La partita Spagna – Polonia del 19 giugno 2021: a Siviglia finisce soltanto 1-1. Sul risultato finale pesa il gol mancato dal dischetto da Moreno

SIVIGLIA – La Spagna manca il suo appuntamento con i 3 punti: con la Polonia la partita termina con un altro pareggio. A Siviglia segnano lo juventino Morata al primo tempo (26′), e Lewandowski nella ripresa (9′). Ma sul risultato finale pesa soprattutto il rigore sbagliato da Moreno al 57′. La palla scheggia il palo e torna in campo mentre Szczesny è a terra: ed è proprio Morata che – trovandosi la palla sui piedi, sbaglia clamorosamente il tiro. La seconda giornata del Gruppo E – a Euro 2020 – finisce soltanto 1-1. La qualificazione agli ottavi, a questo punto, si deciderà alla terza giornata, con la Spagna che affronterà la Slovacchia e la Polonia che – ultima nel girone con un solo punto – incontrerà la capolista Svezia. Appuntamento a mercoledì 23 giugno, ore 18.

La cronaca con commento minuto per minuto

SPAGNA-POLONIA 1-1 RISULTATO FINALE Secondo tempo 95' Ammonito anche Rodri. Sale la Polonia, a cercare il gol agli sgoccioli. Ma è troppo tardi: triplice fischio di Orsato 94' Ammonito Lewandowski: Orsato punisce il brutto pestone dato a Laporte 92' Spagna che amministra la sfera a centrocampo; apertura per Llorente, chiude bene Linetty 91' Jordi Alba lamenta un fallo tattico di Jozwiak a centrocampo: fischia Orsato 90' 5' Assegnati 5 minuti di recupero nella ripresa 89' Polonia all'attacco, in questo finale di partita: Frankowski tiene alto il baricentro della squadra, creando occasioni pericolose. Fallo di Kozlowski in attacco 88' Fallo a favore della Polonia, commesso da F. Torres 87' Ancora un cambio per la Spagna; fuori Morata, dentro Oyarzabal 85' Fuori Bednarek e Moder: entrano Dawidowicz e Linetty per la Polonia 83' Morata pericolosissimo in area: miracolo di Szczesny, che viene letteralmente abbandonato dai 5 giocatori impegnati in fase difensiva 82' Zielinski ruba il pallone a Rodri, ma va a terra: la Spagna può ripartire. Pronti altri due cambi per la Polonia 81' Gomito alto di Pau Torres, che atterra un avversario: giusto il giallo dato da Orsato 80' Sembra dare segni di cedimento la difesa polacca: tiro di Rodri, pericoloso, ma manca il gol 78' Ancora 1-1 a Siviglia: Spagna che ci prova ancora con Fabian Ruiz. Parapiglia in area: Bereszynski e Szczesny non si capiscono e rischiano di fare un pasticcio. La difesa libera in extremis l'attacco di Fabian Ruiz 77' Sarabia per Morata: intervento di Bednarek. Fabian Ruiz apre per Fabian Torres: poi Jordi Alba la scambia con Pedri. Glik spazza via 76' Lewandowski, apre per Kozlowski che scatta in avanti: la difesa intercetta 75' Moder, allontana per Frankowski in attacco: respinge la Spagna in extremis: rimessa laterale per la Polonia 74' Pedri, apre per Jordi Alba, poi Sarabia e Llorente: la Spagna non riesce a forzare le maglie della difesa polacca 73' Ancora un tentativo per la squadra di casa: Szczesny furioso con i suoi per la libertà con cui Ferran Torres può colpire di testa. Anche se la palla è uscita a lato 71' Occasione per Sarabia, decisivo Szczesny 70' Fallo di mano di Laporte 69' Fallo di Glik: punizione per la Spagna al limite dell'area 68' Per la Spagna escono invece Moreno e Koke, dentro Fabian Ruiz e Sarabia 67' Dentro Frankowski, fuori Swiderski, per la Polonia 66' Corner per la Spagna: Koke dalla bandierina. La difesa avversaria respinge. Fallo su Swiderski: Orsato fischia a favore della Polonia 65' Occasione per Morata, che non trova l'angolino basso sinistro. Parata di Szczesny 61' Primo cambio per la Spagna: fuori Olmo, dentro Ferran Torres 60' Sale la tensione in campo: Rodri manda giù un avversario 59' Altro fallo dei polacchi a centrocampo: Jozwiak viene ammonito da Orsato, fra le proteste dei polacchi 57' Moreno dal dischetto: palo!!! Rimpallo, Morata tira e la palla va fuori!!! A Siviglia è ancora 1-1 56' Intervento irregolare di Moder su Moreno: Orsato al var. L'intervento è da calcio di rigore. Confermato: rigore per la Spagna e ammonizione per Moder 55' Per la Polonia entra il 17enne Kozlowski - il più giovane giocatore a Euro 2020 - al posto di Klich 54' LEWANDOWSKI GOOOOOOOOOL!!! La Polonia risponde al 9' della ripresa 52' Olmo scatta in avanti, Jordi Alba si inserisce e si fa vedere: uno due col compagno. Poi retropassaggio: tutto da rifare per Pau Torres. La Polonia prova a creare: fallo di Koke su Moder 51' Cross di Llorente in area, ma il portiere polacco anticipa senza difficoltà 50' Koke, sponda per Pau Torres, poi Morata e di nuovo Koke, che viene buttato giù da Moder: Orsato fischia e fa un cenno al giocatore polacco. Qui ci stava il cartellino giallo... 49' Morata, tallonato da Glik. Orsato fischia ancora, ma stavolta è lo spagnolo a commettere fallo: gomito troppo alto. L'arbitro grazia anche lui 48' Offensiva della Polonia, Jordi Alba spazza a centrocampo. Bereszynski recupera a centrocampo: palla a Moder. Ma la Spagna ferma tutto e prova a ripartire 47' Glik della Polonia urta Morata al collo: potrebbe starci il giallo, ma Orsato lo grazia. Polonia che deve giocare il tutto per tutto, per scongiurare l'eliminazione da Euro 2020 46' Comincia il secondo tempo 22:00 Le squadre tornano in campo: si scaldano nel frattempo le riserve della Spagna Primo tempo 46' Koke, di testa in area. Glik lo ferma e Bednarek non riesce ad evitare il corner: cross di Koke. Ma Orsato dice che può bastare così: intervallo 45' 1' Assegnato un minuto di recupero 44' Llorente, Moreno: Rodri e Pedri in profondità. Moreno, il tiro!!! Palla sulla rete esterna della porta 41' Olmo, rimessa laterale per la Polonia in attacco: Klich non riesce a controllare. Tiro di Swiderski da fuori area e fiammata di Lewandowski a un soffio dalla porta!!! Miracolo di Simon 40' Rimessa dal fondo di Szczesny 39' Avanza Llorente, palla a Koke. Si allarga Moreno, palla a Laporte: Olmo è libero, ma Jordi Alba la dà a Pau Torres: Bednarek allontana... 38' Llorente, rimessa laterale dalla trequarti offensiva. Jordi Alba duetta con Morata, ma Orsato fischia a favore della Polonia 37' Corner per la Spagna 36' Ammonito Klich per un intervento falloso su Pedri 34' Contropiede per la Polonia, Lewandowski contro Jordi Alba: palla alta su tiro di Swiderski 33' Moreno al tiro: la palla sfiora il palo destro, di poco a lato 32' C'è spazio per Rodri, azione offensiva; fallo al limite dell'area polacca. Punizione per la Spagna: protesta Glik ma il signor Orsato è sicuro. Posizione pericolosissima per segnare... 31' Ancora la Spagna, a cercare la seconda rete. Llorente rientra per evitare il fuorigioco. Glik, fallo laterale per la formazione di casa 30' Polonia all'attacco, ma si alza la bandierina: Zielinski in offside 27' Ora la Polonia deve reagire: in questo momento la squadra allenata da Sousa è in difficoltà 26' No, gol annullato: Morata pescato con un braccio in fuorigioco, posizione irregolare. No, gol convalidato: Spagna in vantaggio 25' Moreno in area, cerca un compagno: MORATA, rasoterra nell'angolino basso: GOOOOOOOOL!!! 24' Moreno per Llorente, Koke. Poi Rodri, scivola Zielinski. Appoggio di Morata per Moreno, poi ancora Llorente. Pedri porta a spasso il pallone 23' Moreno a centrocampo: Olmo per Pedri, Morata fa sponda per Jordi Alba. Ancora Moreno; c'è il cross. Ma Puchacz la mette in fallo laterale 22' Gomitata di Laporte in faccia all'avversario: punizione per la Polonia, dalla trequarti difensiva 21' C'è solo la Spagna in campo; Rodri, Llorente, Moreno la ripassa a Llorente. Cambio gioco, Pau Torres: ma interviene Glik 20' Pallone nell'area piccola, finisce nella braccia di Szczesny 19' Pedri, Llorente, stop elegante e passaggio per Moreno: ancora Jozwiak. Terzo corner per la Spagna 17' Svirgola e liscia Rodri in area, poi contropiede di Lewandoski: volata coast to coast, che arriva fino ai limiti dell'area avversaria. Jordi Alba la salva in extremis 16' Niente da fare per la Spagna, che mantiene però il possesso palla: Rodri, recupera sulla trequarti. Si allarga Jordi Alba, poi Morata: poi palla su Bednarek. Corner per la Spagna 15' La Polonia prova a uscire dalla sua centrocampo, c'è Zielinski, apre per Jozwiak. La Spagna recupera: cross di Olmo per Moreno. Che aggancia e prova la conclusione. Trova la schiena di Glik e poi il fondocampo: corner per la Spagna. Olmo dalla bandierina 14' Jordi Alba cerca e trova spazio: cross in area, ma non trova i compagni 13' Offensiva della Polonia, che prova a far male con Zielinski. Ma la Spagna ferma tutto e torna all'attacco 11' Rodri, a ricominciare. Pau Torres, controlla e fa partire il tiro: ma è lontanissimo. Szczesny dal fondo 10' Morata difende a centrocampo. Fallo di Glik su un avversario 9' Retropassaggio per Laporte: la formazione iberica amministra il possesso palla. Llorente si accentra e la passa a Rodri, poi palla a Pedri ma Jozwiak ferma tutto 8' Llorente, avanti per Moreno: rimessa laterale per la Spagna dalla trequarti destra 7' Swiderski prova a insidiare la difesa avversaria 6' Tiro di Klich da fuori area: bella la conclusione, ma la palla vola alta sopra la traversa. Polonia subito aggressiva 5' Fallo a favore della Polonia 3' Finta e appoggio di Pedri, la difesa polacca respinge 2' Zieliski buttato a terra, ma per l'arbitro Orsato l'intervento è del tutto regolare 1' Fischia l'arbitro: partiti! 20:30 Tutto pronto per la partita: le squadre sono in campo per un breve allenamento Spagna - Polonia 1-1: il tabellino del match SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba; Koke (23' st Sarabia), Rodri, Pedri; Moreno (23' st Fabian Ruiz), Morata (42' st Oyarzabal), Olmo (16' st Ferran Torres). A disposizione: De Gea, Sánchez, Azpilicueta, Diego Llorente, Thiago Alcántara, Eric García, Gayà, Fabián Ruiz, Traoré, Oyarzabal, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek (40' st Dawidowicz), Jozwiak, Moder (40' st Linetty), Klich (10' st Kozlowski), Puchacz; Zielinski; Swiderski (22' st Frankowski), Lewandowski. A disposizione: Skorupski, Fabiański, Dawidowicz, Kędziora, Linetty, Rybus, Płacheta, Frankowski, Kownacki, Świerczok, Helik. Allenatore: Paulo Sousa RETI: pt 26' Morata (S), st 9' Lewandowski (P) AMMONIZIONI: pt 36' Klich (P), st 11' Moder (P), 14' Jozwiak (P), 36' Pau Torres (S), 49' Lewandowski (P), 50' Rodri (S) ESPULSIONI: / RECUPERO: 1' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: Estadio La Cartuja

Le parole di Luis Enrique e Paulo Sousa

Luis Enrique: “Morata giocherà dall’inizio. Voglio che continui a fare quello che sa fare, che continui a dare il suo contributo in attacco e in difesa. Domani si gioca con Morata e altri dieci. Busquets sarà in grado di giocare. Ha lavorato a casa e siamo stati in costante contatto con lui. Ha saputo allenarsi. Era come se fossi qui. Ci sono persone che stanno lavorando nelle migliori condizioni. Ovviamente può fare meglio, ma contro la Svezia si sono create occasioni. Ci concentriamo su ciò che possiamo controllare”.

La presentazione del match

Da una parte c’è la Nazionale di Luis Enrique che viene dal pareggio contro la Svezia ed in classifica occupa la terza posizione con 1 punto. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Paulo Sousa che è reduce dalla sconfitta contro la Slovacchia ed in classifica occupa l’ultima posizione con 0 punti. Sono dieci i precedenti tra le due squadre con un bilancio favorevole alla Spagna che ha raccolto 8 successi contro 1 vittoria della Polonia, 1 pareggio. Nelle gare ufficiali, però, Spagna e Polonia si sono affrontate soltanto due volte con due vittorie delle Furie Rosse. La Nazionale spagnola ha giocato 49 gare a Siviglia ed il bilancio recita 39 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. In Spagna, la Polonia ha raccolto 5 sconfitte, 1 pareggio 1 sconfitta contro le Furie Rosse mentre nelle altre sfide, giocate sempre in terra iberica, il bilancio è di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

QUI SPAGNA – Luis Enrique dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Unai Simon in porta, pacchetto difensivo composto da Marcos Llorente e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Laporte e Pau Torres. A centrocampo Rodri in cabina di regia con Fabian Ruiz e Pedri mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Dani Olmo, Morata e Ferran Torres.

QUI POLONIA – Paulo Sousa dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Szczesny tra i pali, pacchetto arretrato formato da Helik, Glik e Bednarek. A centrocampo Klich e Moder in cabina di regia con Bereszynski e Rybus sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Zielinski alle spalle del tandem offensivo composto da Lewandowski e Swierczok.

Le probabili formazioni di Spagna – Polonia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Rodri, Fabian Ruiz, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Klich, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok. Allenatore: Paulo Sousa

STADIO: Estadio de la Cartuja

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spagna – Polonia, valido per la seconda giornata del Gruppo E di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre su Sky la gara sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match tra Spagna e Polonia si potrà vedere anche tramite streaming. La Rai trasmetterà la gara in chiaro sulla propria piattaforma Rai Play, mentre gli utenti Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go. In entrambi i casi sarà possibile usufruire del servizio streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, prima, però, bisognerà scaricare l’app per Android e iOS. Si potrà vedere la sfida di Siviglia anche tramite NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Euro 2020