SPAL – Ascoli 1-1: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita SPAL – Ascoli di Venerdì 16 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di Serie B

FERRARA – Questa sera, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 21, si disputerà SPAL – Ascoli, anticipo della 34° giornata del campionato Serie B. La SPAL viene dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Lecce e in classifica é sesta con 50 punti; ha inanellato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone altrettanti. L’Ascoli é reduce da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e ne ha subito 2: viene dalla vittoria casalinga di misura contro il Monza ed é sedicesimo a quota 34. Nella gara di andata la squadra marchigiana ha avuto la meglio con il risultato di 2-0. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la SPAL e ne quotano la vittoria a 2,11. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di SPAL – Ascoli e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Empoli in vetta alla classifica di Serie B con 62 punti, il Lecce si trova in seconda posizione con 58 mentre in terza è posizionata la Salernitana con 57.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: SPAL-ASCOLI 1-1 45' Non c'è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra SPAL e Ascoli, all'intervallo siamo sul risultato di 1 a 1. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo 45' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Marcel Büchel 42' Rete! Abdelhamid Sabiri! e risultato che cambia 26' Mattia Valoti in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 0 14' Nenad Tomović viene ammonito dall'arbitro 1' Partito il match tra SPAL e Ascoli!



SPAL: Etrit Berisha; Luca Ranieri, Nenad Tomović, Caleb Okoli, Lorenzo Dickmann, Jacopo Segre, Simone Missiroli, Mattia Valoti, Federico Viviani, Sergio Floccari, Federico Di Francesco. A disposizione: Cesare Galeotti, Demba Thiam, Riccardo Spaltro, Marco Sala, Patryk Peda, Salvatore Esposito, Alessandro Murgia, Gabriel Strefezza, Raúl Asencio, Demba Seck, Luca Moro. Allenatore: Massimo Rastelli.



ASCOLI: Nicola Leali; Raffaele Pucino, Tommaso D'Orazio, Riccardo Brosco, Anastasios Avlonitis, Abdelhamid Sabiri, Dario Šarić, Fabrizio Caligara, Marcel Büchel, Federico Dionisi, Rijad Bajić. A disposizione: Mouhamadou Sarr, Danilo Quaranta, Simone Pinna, Fabrizio Cacciatore, Nicola Mosti, Mirko Eramo, Andrea Danzi, Gianmarco Cangiano, Vittorio Parigini, Soufiane Bidaoui, Simone Simeri, Gabriel Charpentier. Allenatore: Andrea Sottil.



Reti: al 26' pt Mattia Valoti, al 42' pt Abdelhamid Sabiri.



Ammonizioni: al 14' pt Nenad Tomović (SPA), al 45' pt Marcel Büchel (ASC).









Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro SPAL – Ascoli, valido per la 34° giornata del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Piero Giacomelli, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Vito Mastrodonato di Molfetta e dal quarto uomo ufficiale Daniel Amabile della sezione di Vicenza.

Le dichiarazioni di Rastelli alla vigilia

Alla vigilia del match l’allenatore dei biancazzurri Massimo Rastelli ha parlato di una partita difficilissima perché cambieranno gli aspetti mentali, tecnici e tattici rispetto al match con il Lecce. Ogni squadra ha la sua precisa identità. Si dovrà avere grandissimo rispetto per l’Ascoli, che da quando è arrivato Sottil sta facendo un bellissimo lavoro, aiutato anche dal mercato di gennaio, dove si è rinforzato. É una squadra ricca di talenti ed esperienza, ha grande entusiasmo perché dopo le ultime vittorie sta vedendo la luce e uscendo dal tunnel, mantenere la giusta dose di concentrazione e di cattiveria agonistica che hanno permesso alla SPAL di fare le ultime importantissime prestazioni. L’errore più grande è pensare che visto che si è vinto a Lecce, ora tutto è una passeggiata perché l’Ascoli. Rastelli ha detto di credere nella promozione diretta.Ci sono ancora 15 punti in palio e queste ultime 5 partite vanno disputate senza avere il rammarico o il rimorso per aver perso punti per strada. Poi il 7 maggio si tireranno le somme e si vedrà la posizione in classifica.

Le probabili formazioni di SPAL – Ascoli

La SPAL dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo con Okoli, Vicari e Spaltro. A centrocampo in cabina di regia Esposito affiancato da Missiroli e Mora e sulle corsie laterali Sernicola e Sala. In attacco il tandem offensivo formato da Seck e Floccari. L’Ascoli dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Leali in porta, in difesa Brosco e Quaranta centrali e Pucino e Kragl terzini. In mediana Buchel insieme a Eramo e Caligara. In attacco Sabiri sulla trequarti e come punte Bajic e Dionisi. Il Monza dovrebbe invece optare per un 4-3-3 con Di Gregorio tra i pali, in difesa terzini Sampirisi e Carlos Augusto al centro Paletta e Pirola. A centrocampo in cabina di regia Scozzarella affiancato da Barillà e Frattesi. In attacco D’Errico e Boateng ali con Diaw punta centrale.

SPAL (3-5-2): Berisha; Okoli, Ranieri, Spaltro; Sernicola, Missiroli, Esposito, Mora, Sala; Seck, Floccari. Allenatore: Rastelli

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi. Allenatore: Sottil.