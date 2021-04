Elenco delle partite previste per oggi sabato 17 aprile 2021: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfida di Premier League, Liga, Coppa del Re e Bundesliga

GENOVA – Serie A in primo piano nella giornata di oggi con ben quattro anticipi. Alle ore 15 andrà in scena Sampdoria-Hellas Verona con la squadra di Ranieri che viene dalla sconfitta casalinga con il Napoli mentre gli Scaligeri vengono dalla sconfitta interna contro la Lazio. In contemporanea si giocherà Crotone-Udinese con la squadra di casa che è reduce dalla sconfitta esterna contro lo Spezia mentre i bianconeri vengono dalla sconfitta casalinga contro il Torino. Alle ore 18 si giocherà Sassuolo-Fiorentina con gli emiliani che sono reduci dalla vittoria esterna contro il Benevento ed in classifica occupano l’ottavo posto mentre la Viola viene dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed in classifica occupa il quindicesimo posto, insieme al Benevento. Alle 20.45 Cagliari-Parma con i padroni di casa che vengono dalla sconfitta esterna contro l’Inter ed in classifica occupa il terzultimo posto mentre dall’altra parte troviamo gli emiliani che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Milan ed in classifica occupano la penultima posizione.

Si gioca anche in Serie B con sei partite in programma alle ore 14: impegni casalinghi per Empoli e Monza con i toscani che ospiteranno il Brescia mentre i brianzoli se la vedranno contro la Cremonese. Particolarmente interessante si preannuncia la sfida tra Salernitana e Venezia mentre il Lecce giocherà fuori casa contro il Vicenza. A chiudere il programma delle 14 Pisa-Cosenza e Reggina-Reggiana, alle ore 16 andrà in scena Cittadella-Chievo mentre alle ore 18 si giocherà Pordenone-Frosinone. In Premier League tre gare ma il clou si giocherà in FA Cup con la semifinale che metterà di fronte Chelsea e Manchester City, calcio d’inizio alle 18.30. In Spagna, alle 21.30, si giocherà la finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Barcellona con i baschi che hanno eliminato il Levante mentre i catalani hanno battuto il Siviglia rimontando nel match di ritorno. In Bundesliga impegno esterno per il Bayern Monaco che giocherà in casa del Wolfsburg. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

15.00

18.00

20.45

FA CUP

18.30

COPPA DEL RE

21.30

SERIE B

14.00

16.00

18.00

SERIE C

17.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo B

17:00 Al Quwa Al Jawiya - Pakhtakor Tashkent

20:00 Tractor Sazi - Sharjah FC



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo D



20:00



Al Nassr - Al Sadd

Foolad FC - Al Wehdat



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo E

16:30 Al Wahda - FC Goa

19:00 Al Rayyan - Persepolis



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



16:00



FK Kukësi - KF Tiranë

FK Partizani - KS Kastrioti



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021

20:35 Al Fateh - Damac FC

21:10 Al Wehda - Al Ettifaq



Argentina > Primera División 2021

02:30 Central Córdoba SdE - River Plate

18:30 Sarmiento de Junín - Lanús

20:45 San Lorenzo - Argentinos Juniors



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

20:00 Brown de Adrogué - Defensores de Belgrano



20:30



Barracas Central - Deportivo Morón

Instituto de Córdoba - Ferro Carril Oeste

21:30 Villa Dálmine - All Boys

22:00 Gimnasia de Jujuy - Tristan Suárez



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A

21:00 Desamparados de San Juan - Huracán de Las Heras



Australia > A-League 2020/2021

09:05 Western United - Central Coast Mariners

11:10 Melbourne City FC - Melbourne Victory



Australia > NPL New South Wales 2021

07:30 Sutherland Sharks - Rockdale Illinden FC

08:00 Marconi Stallions - Sydney Olympic

11:00 Mt Druitt Town Rangers - Sydney United 58



Australia > NPL Victoria 2021

07:00 Eastern Lions - Heidelberg United

09:00 South Melbourne FC - St Albans Saints

11:00 Dandenong Thunder - Hume City FC



Australia > NPL Queensland 2021

07:15 Logan Lightning - Gold Coast Knights

09:00 Moreton Bay United - Eastern Suburbs

09:30 Gold Coast United - Lions FC

10:30 Magpies Crusaders United - Peninsula Power



Australia > NPL Northern NSW 2021



06:30



Lambton Jaffas - Lake Macquarie City

Adamstown Rosebud - Valentine FC

09:00 Edgeworth FC - Newcastle Olympic



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Armadale SC - Balcatta FC

Gwelup Croatia - Perth Glory Youth

Cockburn City SC - Perth SC

ECU Joondalup - Rockingham City FC

Bayswater City SC - Floreat Athena

Inglewood United - Sorrento FC



Australia > NPL South Australia 2021

06:00 Adelaide United Youth - Croydon Kings



07:30



Adelaide Raiders - Adelaide Comets

Sturt Lions - Campbelltown City SC

09:30 Adelaide City FC - Adelaide Blue Eagles

10:30 Adelaide Olympic - South Adelaide Panthers



Australia > NPL Capital Football 2021

07:00 Canberra Olympic - Belconnen United

09:30 Monaro Panthers - West Canberra Wanderers



Australia > NPL Tasmania 2021

06:00 South Hobart FC - Riverside Olympic

06:15 Glenorchy Knights - Devonport City

08:30 Clarence Zebras - Launceston City FC

10:30 Kingborough Lions United - Olympia FC Warriors



Austria > 2. Liga 2020/2021



14:30



SKU Amstetten - FC Liefering

Austria Wien (A) - FC Wacker Innsbruck

FC Blau Weiß Linz - Vorwärts Steyr

FC Juniors OÖ - Floridsdorfer AC



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

16:00 Keşlə FK - Sabah FK

18:15 Neftçi PFK - Zira FK



Bahrain > Campionato 2020/2021



21:00



East Riffa Club - Al Ahli

Al Hidd - Al Muharraq



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

18:30 Sporting Charleroi - AS Eupen

20:45 Royal Antwerp FC - KRC Genk



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

16:00 RFC Seraing - Lierse Kempenzonen

20:00 RWDM Brussels FC - Lommel SK



Bielorussia > Cempionat 2021

13:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - Dinamo Brest

15:00 Neman Grodno - FK Minsk

17:00 BATE Borisov - Energetik-BGU Minsk

19:00 Shakhter Soligorsk - FK Slaviya Mozyr



Bolivia > Liga Profesional 2021

01:30 Nacional Potosí - Royal Pari

21:00 Oriente Petrolero - Always Ready



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



15:00



FK Mladost Doboj-Kakanj - FK Tuzla City

FK Krupa - Sloboda Tuzla

19:00 FK Sarajevo - Borac Banja Luka



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara

20:15 Madureira - RJ - Macaé Esporte - RJ

21:00 Fluminense RJ - Botafogo - RJ







Botafogo - RJ - Macaé Esporte - RJ

Flamengo RJ - Volta Redonda - RJ

Resende - RJ - Vasco da Gama

Fluminense RJ - Madureira - RJ

Portuguesa - RJ - Boavista - RJ

Bangu - RJ - Nova Iguaçu - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2021



01:00



Ponte Preta - Santos FC

Corinthians SP - São Bento - SP

03:00 Palmeiras - São Paulo FC



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021

01:00 S.E.R. Caxias - RS - Grêmio Porto Alegre



Brasile > Campeonato Paraibano 2021

21:00 Nacional - PB - Perilima - PB



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Primeira Fase

21:00 Atlético Gloriense - SE - Confiança - SE

20:30 América - SE - Maruiense - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2021 Fase Final > Quarti di finale



21:00



Fortaleza - CSA - AL

Bahia - BA - CR Brasil - AL



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

16:45 Botev Plovdiv - Slavia Sofia

19:00 Arda Kardzhali - PFC Beroe



Cile > Primera División 2021

00:00 Huachipato - Ñublense

02:30 Universidad Católica - Curicó Unido



Cile > Primera B 2021

17:00 Unión San Felipe - Puerto Montt



18:00



Barnechea - Coquimbo Unido

Lautaro - Iquique



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg

16:00 Ermis Aradippou - APOEL Nikosia



Cipro > First Division 2020/2021 Playoff

18:30 Anorthosis Famagusta - Omonia Nikosia



Colombia > Primera A 2021 Apertura

02:40 Alianza Petrolera - Envigado FC



Colombia > Primera B 2021 Apertura Playoffs > Gruppo B

22:00 Valledupar FC Real - Atlético FC



Corea del Sud > K League 1 2021

07:00 Suwon FC - Gangwon FC



09:30



Incheon United - Jeju United

FC Seoul - Daegu FC

12:00 Gwangju FC - Pohang Steelers



Corea del Sud > K League 2 2021

06:30 Daejeon Hana Citizen - Seoul E-Land FC

09:00 Bucheon FC 1995 - Ansan Greeners

11:30 Gyeongnam FC - Busan IPark



Croazia > 1. HNL 2020/2021

19:05 HNK Rijeka - Lokomotiva Zagreb



Croazia > 2. HNL 2020/2021



16:30



HNK Cibalia - NK Sesvete

NK Dugopolje - NK Inter Zaprešić

NK Junak Sinj - NK Kustošija

NK Rudeš - NK Solin

NK Croatia Zmijavci - NK Međimurje

NK Osijek II - NK Opatija

NK Orijent Rijeka - NK BSK Bijelo Brdo



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg

13:15 HB Køge - Silkeborg IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

14:00 Vendsyssel FF - Hvidovre IF

15:00 Fremad Amager - Hobro IK



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



14:00



AB Tårnby - FC Roskilde

Hillerød GI - Skovshoved IF

15:00 Nykøbing FC - KFUMs BK Roskilde



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

02:00 Mushuc Runa - Barcelona

22:00 Macará - Orense SC



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B







Sport JC - San Miguel

El Nacional - Quito FC

Espuce FC - Ñañas

Dragonas IDV - LDU Quito



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe A

18:00 Deportivo Cuenca - Técnico Universitario

19:00 Barcelona - LDJ

22:00 Macará - UPS Carneras



Egitto > Premiership 2020/2021

21:30 Ghazl Al-Mehalla - Pyramids FC



Estonia > Meistriliiga 2021

15:00 FC Flora - JK Narva Trans



Finlandia > Ykkönen 2021







KPV Kokkola - Jippo

Vaasan PS - PK-35 Vantaa

Klubi 04 - Rovaniemi PS



Francia > Ligue 1 2020/2021

12:45 Angers SCO - Stade Rennes

17:00 Olympique Marseille - FC Lorient



Francia > Ligue 2 2020/2021



15:00



Clermont Foot - Le Havre AC

ESTAC Troyes - SM Caen



20:00



AC Ajaccio - Chamois Niortais

AJ Auxerre - AS Nancy

FC Chambly - Amiens SC

FC Sochaux - Pau FC

Toulouse FC - LB Châteauroux

Valenciennes FC - EA Guingamp

Rodez AF - Paris FC

USL Dunkerque - Grenoble Foot 38



Francia > National 2020/2021



19:00



FC Sète - Stade Laval

US Concarneau - FC Bastia-Borgo



20:00



Red Star FC - SO Cholet

US Boulogne - Stade Briochin



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021







AS Poissy - C'Chartres Football

SM Caen (CFA) - US Saint-Malo

US Granvillaise - FC Versailles

Vannes OC - Blois Foot 41

St-Pryvé St-Hilaire - US Fleury-Mérogis

Sainte-Geneviève-des-Bois - FC Lorient (CFA)

Stade Plabennec - EA Guingamp (CFA)

Châteaubriant Voltigeurs - FC Rouen

AS Poissy - St-Pryvé St-Hilaire

FC Lorient (CFA) - Blois Foot 41

US Granvillaise - EA Guingamp (CFA)

Vannes OC - US Saint-Malo

Sainte-Geneviève-des-Bois - SM Caen (CFA)

Stade Plabennec - US Fleury-Mérogis

FC Versailles - FC Rouen

Châteaubriant Voltigeurs - C'Chartres Football



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







ASM Belfort - AS Beauvais

AF Bobigny - Paris 13 Atletico

Entente SSG - Stade Reims (CFA)

FC Metz (CFA) - AJ Auxerre (CFA)

FCSR Haguenau - GFC Ajaccio

US Lusitanos - CS Sedan

RC Lens (CFA) - SAS Épinal

Olympique Saint-Quentin - SC Schiltigheim

ASM Belfort - CS Sedan

Entente SSG - Paris 13 Atletico

FC Metz (CFA) - SC Schiltigheim

GFC Ajaccio - AS Beauvais

FCSR Haguenau - AJ Auxerre (CFA)

US Lusitanos - Olympique Saint-Quentin

RC Lens (CFA) - AF Bobigny

SAS Épinal - Stade Reims (CFA)



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021







AS Monaco (CFA) - Marignane Gignac

Andrézieux - GFA Rumilly Vallières

Hyères FC - Olympique Lyon (CFA)

FC Martigues - AS Saint-Priest

Monts d'Or Azergues Foot - Olympique Marseille (CFA)

RC Grasse - Louhans-Cuiseaux

Jura Sud - Fréjus-St. Raphaël FC

SC Toulon - Aubagne FC

AS Monaco (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC

Andrézieux - Olympique Marseille (CFA)

Aubagne FC - Marignane Gignac

FC Martigues - Olympique Lyon (CFA)

Monts d'Or Azergues Foot - Hyères FC

RC Grasse - AS Saint-Priest

Louhans-Cuiseaux - GFA Rumilly Vallières

SC Toulon - Jura Sud



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021







Angoulême CFC - US Colomiers

AS Béziers - Le Puy Foot 43

Bourges 18 - Moulins Yzeure Foot

Canet Roussillon - Vendée Les Herbiers

FC Chamalières - Trélissac FC

Bergerac Foot - Stade Montois

Angers SCO II - FC Nantes (CFA)

SO Romorantin - Bourges Foot

AS Béziers - Bourges Foot

Bourges 18 - US Colomiers

Canet Roussillon - Angoulême CFC

FC Chamalières - Stade Montois

Bergerac Foot - Angers SCO II

Le Puy Foot 43 - Trélissac FC

SO Romorantin - FC Nantes (CFA)

Vendée Les Herbiers - Moulins Yzeure Foot



Francia > Femminile Division 1 2020/2021

Paris FC - Paris Saint-Germain



14:30



FC Fleury 91 - EA Guingamp

GPSO 92 Issy - Montpellier HSC

ASJ Soyaux - Girondins Bordeaux

Stade Reims - Dijon FCO



Galles > Premier League 2021 Championship



18:15



Connah's Quay Nomads - Barry Town United

Bala Town - Caernarfon Town

The New Saints - Penybont FC



Galles > Premier League 2021 Relegation



18:15



Cefn Druids - Cardiff Metropolitan

Newtown AFC - Haverfordwest County



Georgia > Erovnuli Liga 2021

12:00 FC Kobuleti - FC Telavi

14:00 Samgurali Tskhaltubo - Torpedo Kutaisi

16:00 Dila Gori - Dinamo Batumi



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Wolfsburg - Bayern Monaco

Bor. Mönchengladbach - Eintracht Francoforte

Friburgo - Schalke 04

Augsburg - Arminia Bielefeld

1. FC Union Berlin - Stoccarda

18:30 Bayer Leverkusen - Colonia



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021

13:00 FC St. Pauli - Würzburger Kickers



Germania > 3. Liga 2020/2021

Dynamo Dresden - MSV Duisburg



14:00



SC Verl - KFC Uerdingen 05

Viktoria Köln - Hallescher FC

1. FC Magdeburg - FSV Zwickau

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken

Türkgücü München - TSV 1860 München



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Alemannia Aachen - FC Wegberg-Beeck

Bor. Mönchengladbach II - Rot Weiss Ahlen

SV Bergisch Gladbach 09 - SC Wiedenbrück

SV Rödinghausen - Bonner SC

SV 19 Straelen - Rot-Weiss Essen

VfB Homberg - Sportfreunde Lotte

15:30 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



Bahlinger SC - Eintracht Stadtallendorf

FC-Astoria Walldorf - SV 07 Elversberg

FSV Frankfurt - Rot-Weiß Koblenz

1. FSV Mainz 05 II - Hessen Kassel

Kickers Offenbach - VfB Stuttgart II

SC Freiburg II - FK Pirmasens

SG Sonnenhof Großaspach - TSV Schott Mainz

1899 Hoffenheim II - FC Gießen

TSV Steinbach Haiger - Bayern Alzenau

VfR Aalen - FC 08 Homburg



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021

18:30 Bayern München - 1899 Hoffenheim



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd

15:00 1899 Hoffenheim II - Würzburger Kickers



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







1. FC Magdeburg - Hamburger SV

Chemnitzer FC - Energie Cottbus

Eimsbütteler TV - Holstein Kiel

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

FC Viktoria 1889 Berlin - Hannover 96

RB Leipzig - Hallescher FC

VfL Osnabrück - VfL Wolfsburg



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021







Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07

Borussia Dortmund - Fortuna Köln

Wuppertaler SV - Preußen Münster

1. FC Köln - Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04

Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen

Bor. Mönchengladbach - MSV Duisburg

Viktoria Köln - Bayer Leverkusen



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







SpVgg Greuther Fürth - Kickers Offenbach

Bayern München - 1. FC Heidenheim 1846

1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

Karlsruher SC - VfB Stuttgart

SV Darmstadt 98 - 1. FSV Mainz 05

1. FC Kaiserslautern - FC-Astoria Walldorf

1. FC Nürnberg - 1899 Hoffenheim

FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg



Giappone > J1 League 2021



07:00



Avispa Fukuoka - FC Tokyo

Oita Trinita - Kashiwa Reysol

Tokushima Vortis - Kashima Antlers

Yokohama FC - Vegalta Sendai

08:00 Shonan Bellmare - Vissel Kobe



Giappone > J2 League 2021

06:00 Blaublitz Akita - Montedio Yamagata



07:00



Albirex Niigata - Zweigen Kanazawa

JEF United Chiba - Tochigi SC

Kyoto Sanga FC - Giravanz Kitakyushu

Matsumoto Yamaga - Ventforet Kofu

Omiya Ardija - Ehime FC

Renofa Yamaguchi - Thespakusatsu Gunma

V-Varen Nagasaki - Machida Zelvia

09:00 Fagiano Okayama - Mito HollyHock

10:00 FC Ryūkyū - Tokyo Verdy



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship

16:00 Europa FC - Lynx FC

18:30 St. Joseph's FC - Lions Gibraltar



Grecia > Super League 2020/2021 Abstieg

14:00 OFI Heraklion - Atromitos

16:15 Panetolikos - Apollon Smyrnis

18:30 Volos NFC - PAS Giannina



Grecia > Super League 2 2021



13:45



Diagoras Rhodos - AO Trikala

Levadiakos - Ionikos Nikea

OFI Ierapetra - Xanthi FC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Interzona

20:00 Iztapa - Sacachispas



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura

22:00 Real Sociedad - Marathón



Inghilterra > Premier League 2020/2021

Southampton FC - Crystal Palace

13:30 Newcastle United - West Ham United

21:15 Wolverhampton Wanderers - Sheffield United



Inghilterra > Championship 2020/2021



13:30



Brentford FC - Millwall FC

Middlesbrough FC - Queens Park Rangers

Luton Town - Watford FC

Nottingham Forest - Huddersfield Town

Sheffield Wednesday - Bristol City

Stoke City - Preston North End

Swansea City - Wycombe Wanderers

21:00 Norwich City - AFC Bournemouth



Inghilterra > FA Cup 2020/2021 > Semifinali

18:30 Chelsea FC - Manchester City



Inghilterra > League Two 2020/2021



13:30



Carlisle United - Port Vale FC

Exeter City - Southend United

Morecambe FC - Oldham Athletic

Stevenage FC - Mansfield Town

Forest Green Rovers - Scunthorpe United

Grimsby Town - Bolton Wanderers

Harrogate Town - Bradford City

Leyton Orient - Barrow AFC

Newport County - Cambridge United

Tranmere Rovers - Salford City

18:30 Colchester United - Walsall FC



Inghilterra > National League 2020/2021

Weymouth FC - Dover Athletic

13:15 Halifax Town - King's Lynn



13:30



Dagenham & Redbridge - Solihull Moors

Barnet FC - Aldershot Town

Chesterfield FC - Bromley FC

Woking FC - Wrexham AFC

Notts County - Eastleigh FC

Stockport County - Maidenhead United

Wealdstone FC - Hartlepool United

Yeovil Town - Boreham Wood

17:30 Altrincham FC - Sutton United



Inghilterra > National League North 2020/2021







Alfreton Town - AFC Telford United

Blyth Spartans - Kidderminster Harriers

Boston United - Southport FC

Brackley Town - Guiseley AFC

Chester FC - Gloucester City

Chorley FC - Bradford Park Avenue

Darlington FC - Curzon Ashton

Farsley Celtic - AFC Fylde

Gateshead FC - Leamington

Hereford FC - Spennymoor Town

Kettering Town - York City



Inghilterra > National League South 2020/2021







Chelmsford City - Welling United FC

Chippenham Town - Tonbridge Angels

Concord Rangers - Ebbsfleet United

Dorking FC - Dartford FC

Eastbourne Borough - Dulwich Hamlet

Havant & Waterlooville - Hampton & Richmond Borough

Hemel Hempstead Town - Bath City

Hungerford Town - Braintree Town

Maidstone United - Slough Town

St. Albans City - Oxford City



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

12:00 Middlesbrough FC - Wolverhampton Wanderers

12:30 Sunderland AFC - Manchester City



13:30



Leeds United - Stoke City

Newcastle United - Manchester United

Blackburn Rovers - Derby County



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

12:30 Brighton & Hove Albion - Reading FC

13:30 Crystal Palace - Aston Villa

14:00 Norwich City - Southampton FC



Irlanda > Premier Division 2021



19:00



Dundalk FC - St Patrick's Athletic

Shamrock Rovers - Longford Town

Sligo Rovers - Finn Harps



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



18:30



Linfield FC - Ballymena United

Portadown FC - Cliftonville FC



Islanda > Bikar 2021 > 2. Giornata

KF Fjarðabyggðar - Sindri Höfn



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation



17:00



Bnei Sachnin FC - Hapoel Kfar Saba

Maccabi Netanya - Hapoel Tel Aviv



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff

17:45 Maccabi Petach-Tikva - Hapoel Be'er Sheva

19:30 Maccabi Haifa - Ironi Kiryat Shmona



Italia > Serie A 2020/2021



15:00



Crotone - Udinese

Sampdoria - Verona

18:00 Sassuolo - Fiorentina

20:45 Cagliari - Parma



Italia > Serie B 2020/2021



14:00



Pisa - Cosenza Calcio

Pescara - Virtus Entella

Empoli - Brescia

Vicenza - Lecce

Reggina - Reggiana

Monza - Cremonese

Salernitana - Unione Venezia

16:00 Cittadella - Chievo Verona

18:00 Pordenone - Frosinone



Italia > Serie C Girone B 2020/2021

17:30 Ravenna Calcio - Perugia



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

17:30 Vibonese - Avellino



Italia > Serie D Girone D 2020/2021

15:00 Livorno - Mezzolara



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 Juventus - Ascoli Calcio



13:00



Milan - Torino

Atalanta - Roma

15:00 SPAL 2013 Ferrara - Bologna



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021







Benevento Calcio - US Salernitana 1919

Pordenone Calcio - Vicenza

AC Reggiana 1919 - Parma

11:00 Crotone - Napoli

12:00 Virtus Entella - Frosinone

14:00 US Cremonese - Udinese

14:30 Chievo Verona - AC Monza



15:00



AC Pisa - Spezia

Cittadella - Venezia FC

Pescara - Reggina 1914

Hellas Verona - Brescia

15:30 US Lecce - Cosenza Calcio



Kosovo > Superliga 2020/2021



15:00



KF Gjilani - KF Llapi

Prishtina KF - KF Arbëria



Lettonia > Virsliga 2021

14:00 Riga FC - BFC Daugavpils



Lituania > A Lyga 2021

12:00 FK Panevėžys - FK Nevėžis

14:00 FC Hegelmann Litauen - FK Banga Gargždai



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021

16:00 RM Hamm Benfica - Victoria Rosport

18:00 RFCU Luxemburg - US Hostert

19:30 Jeunesse Esch - FC Rodange 91



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

13:00 FK Renova - Sileks Kratovo



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



00:00



Moghreb de Tétouan - Raja Casablanca

Hassania US Agadir - RS Berkane







Difaâ d'el Jadida - FUS de Rabat

RS Berkane - Mouloudia Oujda

Youssoufia Berrechid - Moghreb de Tétouan

FAR de Rabat - Rapide Oued Zem

SC Chabab Mohammédia - Raja Casablanca

Olympique de Safi - Hassania US Agadir

Wydad AC - Maghrib de Fès

Ittihad Tanger - CR Khemis Zemamra



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura

02:30 Club Necaxa - Gallos Blancos

04:30 Mazatlán FC - Atlas Guadalajara



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Clausura



17:00



Mazatlán FC - CF Pachuca

Atlas Guadalajara - Club Necaxa

19:00 Pumas UNAM - Gallos Blancos



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

16:00 Deportivo Guadalajara - Club Tijuana

17:00 Atlético San Luis - Puebla FC

18:00 CF América - Cruz Azul



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

01:15 Mazatlán FC - Atlas Guadalajara

16:00 CF América - Cruz Azul

18:15 Deportivo Guadalajara - Club Tijuana

19:00 Atlético San Luis - Puebla FC



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



17:00



FK Budućnost Podgorica - FK Podgorica

Iskra Danilovgrad - FK Sutjeska

Jezero Plav - FK Dečić Tuzi

OFK Petrovac - OFK Titograd

FK Rudar Pljevlja - FK Zeta



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021







Eidsvold TF - Florø SK

Kongsvinger IL - Asker SK

Kvik Halden - Brattvåg IL

Moss FK - Alta IF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021







Egersunds IK - Sotra SK

Fram Larvik - SK Vard

Kjelsås Fotball - FK Arendal

Øygarden FK - Skeid Fotball



Norvegia > Femminile Toppserien 2021







Arna-Bjørnar - Rosenborg BK Kvinner

Avaldsnes IL - LSK Kvinner

Kolbotn IL - Vålerenga IF



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

20:00 Go Ahead Eagles - Almere City FC



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021







VV Sint Bavo - AFC Ajax Zaterdag

VV DOVO Veenendaal - VVOG Harderwijk

VV GOES - Sparta Nijkerk

ODIN '59 - Excelsior '31

Harkemase Boys - ACV Assen

DVS'33 - SteDoCo

BVV Barendrecht - VV Staphorst

FC Lisse - HSV Hoek

Sportlust '46 - Ter Leede



Paraguay > Primera División 2021 Apertura

00:00 Guaireña FC - Club Olimpia

02:15 12 de Octubre de Itauguá - Guaraní



Polonia > I Liga 2020/2021

12:40 Górnik Łęczna - Puszcza Niepołomice

15:00 Resovia Rzeszów - OKS Stomil Olsztyn

16:00 Sandecja Nowy Sącz - Widzew Łódź

20:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Chrobry Głogów



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 CD Feirense - Varzim SC



Romania > Liga 1 2020/2021 Relegation

14:00 Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt

16:30 Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari



Romania > Liga 1 2020/2021 Championship

19:30 CS Universitatea Craiova - Sepsi OSK



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 Akhmat Grozny - FK Khimki



15:30



Lokomotiv Moskva - FK Rostov

Rotor Volgograd - Dinamo Mosca

18:00 FK Krasnodar - Zenit St. Petersburg



Russia > 1. Division 2020/2021

11:00 FK Tom Tomsk - Veles Moskva

12:00 Enisey Krasnoyarsk - FK Orenburg



13:00



Krylia Sovetov - Fakel Voronezh

Irtysh Omsk - Baltika Kaliningrad

Spartak Moskva 2 - Volgar Astrakhan



14:00



FK Chertanovo - SKA-Khabarovsk

Tekstilshchik Ivanovo - Shinnik Yaroslavl



15:00



Dinamo Bryansk - FK Krasnodar 2

FK Neftekhimik - Akron Tolyatti

FK Nizhny Novgorod - FK Chayka

16:00 Alania Vladikavkaz - Torpedo Moskva



Scozia > Championship 2020/2021



13:00



Alloa Athletic - Raith Rovers

Arbroath FC - Ayr United

Dunfermline Athletic - Queen Of The South



Scozia > League One 2020/2021



13:00



Cove Rangers - Falkirk FC

East Fife FC - Peterhead FC



Scozia > FA Cup 2020/2021 > Ottavi di finale

12:45 Kilmarnock FC - Montrose FC



18:30



St. Johnstone FC - Clyde FC

Aberdeen FC - Livingston FC



Serbia > Super Liga 2020/2021

19:00 Crvena Zvezda - Radnik Surdulica



Singapore > Premier League 2021



14:30



Hougang United - Young Lions

Tanjong Pagar United - Albirex Niigata (S)



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

15:00 NK Bravo - NK Domžale

17:15 ND Gorica - Olimpija Ljubljana

20:00 FC Koper - NK Tabor Sežana



Spagna > Segunda División 2020/2021

14:00 CD Lugo - AD Alcorcón

16:00 CD Castellón - RCD Mallorca



18:15



Sporting Gijón - Real Oviedo

UD Las Palmas - Málaga CF



Spagna > Copa del Rey 2020/2021 > Finale

21:30 FC Barcelona - Athletic Bilbao



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda División

16:00 Unionistas CF - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Primera RFEF

17:00 Racing Ferrol - Marino de Luanco



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda RFEF

17:00 Coruxo FC - Real Oviedo B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda División

15:45 Athletic Bilbao B - SD Logroñés

16:30 SD Amorebieta - CD Calahorra



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF

18:00 SD Leioa - CD Izarra



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF

18:30 CD Laredo - SD Tarazona



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF

17:30 UE Llagostera - CF La Nucía



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF

19:00 CE L'Hospitalet - Atzeneta UE



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF

12:00 UD Las Palmas B - CD El Ejido 2012



Spagna > Segunda B Grupo 5 2020/2021 Segunda División

18:00 Real Madrid Castilla - Talavera CF



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



11:00



Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano

SD Eibar - Athletic Bilbao

12:00 FC Barcelona - Deportivo de La Coruña

12:45 Real Sociedad - EDF Logroño

13:00 UDG Tenerife Sur - Santa Teresa CD

14:00 Levante UD - Sporting de Huelva

17:00 Valencia CF - Madrid CFF



Svezia > Allsvenskan 2021

15:00 Hammarby IF - Mjällby AIF



Svezia > Superettan 2021

13:00 AFC Eskilstuna - Akropolis IF



15:00



GAIS Göteborg - Västerås SK

IK Brage - Falkenbergs FF

17:00 Vasalunds IF - Trelleborgs FF



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00



Gefle IF - Dalkurd FF

Örebro Syrianska IF - Hudiksvalls FF

16:00 IFK Luleå - Sandvikens IF

17:00 IF Brommapojkarna - Umeå FC



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Assyriska Turabdin IK - Vänersborgs IF

IFK Malmö - Lindome GIF

Tvååkers IF - Qviding FIF

15:00 Oskarshamns AIK - Torns IF



16:00



FC Linköping City - Utsiktens BK

Lunds BK - Åtvidabergs FF

Skövde AIK - Österlen FF



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021

13:00 Växjö DFF - AIK Solna

15:00 Djurgårdens IF - KIF Örebro DFF



Svizzera > Super League 2020/2021

18:15 FC Sion - FC Zurigo

20:30 FC St. Gallen - FC Luzern



Svizzera > Promotion League 2020/2021

15:00 FC Münsingen - SC Cham



16:00



SC Brühl - SC YF/Juventus Zürich

FC Breitenrain Bern - AC Bellinzona

FC Bavois - FC Basel II

FC Zürich II - FC Sion II

Stade Nyonnais - FC Black Stars Basel

17:00 Etoile Carouge FC - FC Köniz

17:30 Yverdon-Sport FC - FC Rapperswil-Jona







FC Black Stars Basel - FC Sion II

FC Köniz - SC Cham

SC Brühl - Yverdon-Sport FC



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021

FC Echallens - FC Bulle



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Baden - Grasshopper Club Zürich II

FC Solothurn - FC Wohlen

FC Schötz - SR Delémont

SC Goldau - Zug 94

FC Bassecourt - FC Biel/Bienne



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







FC Dietikon - FC Paradiso

FC Wettswil-Bonstetten - FC St. Gallen II

FC Balzers - FC Linth 04

FC Thalwil - SV Höngg



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021

16:00 FC Luzern - BSC Young Boys

17:00 Servette FCCF - FC Zürich Frauen

18:00 Lugano Femminile - FC St. Gallen



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Denizlispor - BB Erzurumspor



15:00



Trabzonspor - Hatayspor

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

18:00 Göztepe - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2020/2021

15:00 Keçiörengücü - Tuzlaspor

18:00 Adana Demirspor - Giresunspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 FC Mynai - Desna Chernigov

16:00 Vorskla Poltava - Zorya Lugansk

18:30 Shakhtar Donetsk - Dinamo Kiev



USA > Major League Soccer 2021

02:00 Houston Dynamo - San Jose Earthquakes

03:30 Seattle Sounders - Minnesota United FC

20:00 CF Montréal - Toronto FC

21:00 Orlando City - Atlanta United FC



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > West Division

04:00 OL Reign - Houston Dash



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

01:00 Estudiantes de Mérida - Trujillanos FC



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C

22:00 Caracas FC - Universidad Central



Vietnam > V.League 1 2021



12:00



Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Binh Dinh - FLC Thanh Hóa

14:15 Sài Gòn FC - Hải Phòng FC