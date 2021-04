Vibonese – Avellino: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Vibonese – Avellino di Sabato 17 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata del Girone C di Serie C

VIBO VALENTIA – Sabato 17 aprile 2021, alle ore 17.30, si disputerà Vibonese – Avellino, anticipo della 36° giornata del girone C di Serie C. La Vibonese viene dal pareggio esterno a reti inviolate contro il Palermo e in classifica é sedicesima con 32 punti; ha inanellato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 gol e subendone 2. L’Avellino é reduce da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 7 reti e ne ha subito 8: viene dalla vittoria casalinga di misura contro il Palermo ed é secondo a quota 66. Nella gara di andata la squadra marchigiana ha avuto la meglio con il risultato di 2-0. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’Avellino e ne quotano la vittoria a 2,10. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Vibonese – Avellino e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ternana in vetta alla classifica del Girone C di Serie C con 62 punti, l’Avellino si trova in seconda posizione con 66 mentre in terza è posizionato il Bari con 55.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Vibonese – Avellino, valido per la 36° giornata del girone C di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 255 satellite).

Le probabili formazioni di Vibonese – Avellino

Probabile modulo 3-5-2 per la Vibonese con Marson in porta e retroguardia composta da Sciacca, Redolfi e Mahrous. In cabina di regia Rasi con Tumbarello e Laaribi mezz’ali; sulle fasce Ciotti e Berardi. Davanti Plescia e Statella. Braglia potrebbe schierare un modulo 3-5-2 con Forte in porta e retroguardia formata da Ciancio, Illanes e Miceli. In cabina di regia Aloi, con Adamo e D’Angelo mezz’ali; sulle corsie Rizzo e Tito. Davanti Maniero e Santaniello.

VIBONESE (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella. Allenatore: Galfano.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli; Rizzo, Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Maniero, Santaniello. Allenatore: Braglia