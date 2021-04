Sampdoria – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Hellas Verona del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A

GENOVA – Sabato 17 aprile alle ore 15 andrà in scena Sampdoria – Hellas Verona, incontro valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che viene dalla sconfitta casalinga contro il Napoli ed in classifica occupa la decima posizione con 36 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Juric che è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio ed in classifica occupa la nona posizione con 41 punti. Sono 49 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Doria che ha vinto 19 partite contro i 12 successi della squadra scaligera, 12 sono i pareggi. In vantaggio anche nei gol segnati la squadra ligure con 71 reti mentre l’Hellas ne ha messe a segno 52. La gara di andata ha visto imporsi la squadra di Ranieri, al Bentegodi, con il risultato di 2-1.

La cronaca con commento minuto per minuto

SAMPDORIA-HELLAS VERONA IN DIRETTA Sabato 17 aprile alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Yoshida e Colley. A centrocampo Thorsby e Adrien Silva in cabina di regia con Candreva e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Gabbiadini e Quagliarella.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe schierare i suoi col 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, reparto arretrato formato a Lovato, Magnani e Ceccherini. A centrocampo Tameze e Miguel Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Hellas Verona

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

STADIO: Luigi Ferraris

Dove vederla in TV e in streaming

