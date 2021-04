L.R. Vicenza – Lecce: dove vedere la diretta live e risultato

La partita L.R. Vicenza – Lecce di Sabato 17 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di Serie B

VICENZA – Sabato 17 aprile 2021 andrà in scena L.R. Vicenza – Lecce, gara valida per la 34°giornata del campionato di Serie B. Nella gara di andata il Lecce ha avuto la meglio per 2-1 . Pronostico a favore della Lecce con i bookmakers che quotano questo successo a 2.00. Negli ultimi cinque incontri la L.R. Vicenza ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 6. Il Lecce invece ha ottenuto 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta realizzando 10 reti e subendone 4. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 14:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo alla classifica di Serie B dove attualmente é in testa l’Empoli con 62 punti, seguito dal Lecce con 58 e dalla Salernitana con 57.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara L.R. Vicenza – Lecce, valida per la 34° giornata del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di L.R. Vicenza – Lecce

Di Carlo dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Grandi in porta, pacchetto difensivo composto da Bruscagin e Beruatto sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Padella e Pasini. A centrocampo Pontisso in cabina di regia con Agazzi e Rigoni mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto a Giacomelli, Meggiorini e Lanzafame. Il Lecce dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, in difesa Lucioni e Pisacane centrali con Maggio e Gallo terzini. In mediana Hjulmand affiancato da Mayer e Bjorkengren. In attacco Henderson fantasista alle spalle del tandem offensivo formato da Coda e Pettinari.

VICENZA (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Padella, Pasini, Beruatto; Agazzi, Pontisso, Rigoni; Giacomelli, Meggiorini, Lanzafame. Allenatore: Di Carlo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Mayer, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Coda, Pettinari. Allenatore: Corini