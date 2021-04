Empoli – Brescia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Empoli – Brescia di Sabato 17 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di Serie B

EMPOLI – Sabato 17 aprile 2021, alle ore 14, si disputerà Empoli – Brescia, gara valida per la 34° giornata del campionato Serie B. L’Empoli viene dal pareggio esterno per 2-2 contro la Cremonese ed é in testa alla classificacon 63 punti; ha inanellato 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 7 gol e subendone 2. Il Brescia é reduce da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque; ha realizzato 8 reti e ne ha subito 5: viene dal pareggio casalingo per 1-1 con il Pescara ed é nono a quota 44. Nella gara di andata la squadra toscana ha avuto la meglio con il risultato di 3-0. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’Empoli e ne quotano la vittoria a 1,72. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Empoli – Brescia e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Empoli in vetta alla classifica di Serie B con 62 punti, il Lecce si trova in seconda posizione con 58 mentre in terza è posizionata la Salernitana con 57.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Empoli – Brescia, valido per la 34° giornata del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato da Fabio Schirru di Nichelino e Davide Miele di Torino gli assistenti; Valerio Marini di Roma 1 il IV uomo.

Le probabili formazioni di Empoli – Brescia

L’Empoli dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Brignoli tra i pali, in difesa Romagnoli e Nikolau centrali e Sabelli e Parisi terzini. In mediana Stulac con Haas e Riccimezz’ali. In attacco Bajrami sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Matos e Mancuso. Clotet dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Karacic e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chancellor e Mateju. A centrocampo Van de Looi in cabina di regia con Bjarnason e Labojko mezze ali mentre davanti spazio a Spalek e Jagiello alle spalle di Aye.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, Matos. Allenatore: Dionisi.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Chancellor, Mateju, Martella; Labojko, Van de Looi, Bjarnason; Spalek, Jagiello; Aye. Allenatore: Clotet