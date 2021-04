Cittadella – Chievo 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Cittadella – Chievo di Sabato 17 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

CITTADELLA: Elhan Kastrati; Davide Adorni, Agostino Camigliano, Domenico Frare, Manuel Iori (dal 38' st Nicola Pavan), Federico Proia (dal 24' st Christian D'Urso), Alessio Vita (dal 41' st Romano Perticone), Simone Branca, Marco Rosafio (dal 24' st Mario Gargiulo), Giacomo Beretta, Camillo Tavernelli (dal 1' st Roberto Ogunseye). A disposizione: Luca Maniero, Luca Ghiringhelli, Nikolas Smajlaj, Valerio Mastrantonio. Allenatore: Roberto Venturato.



CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Maxime Leverbe, Francesco Renzetti (dal 42' st Mattia Viviani), Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Joel Obi, Luca Palmiero (dal 42' st Francesco Margiotta), Michael Fabbro (dal 22' st Filip Đorđević), Luca Garritano (dal 33' st Antonio Di Gaudio), Luigi Canotto, Manuel De Luca (dal 22' st Amato Ciciretti). A disposizione: Andrea Seculin, Michele Bragantini, Michele Rigione, Sauli Väisänen, Daniel Pavlev, Emanuele Zuelli, Massimo Bertagnoli. Allenatore: Alfredo Aglietti.



Reti: al 37' st Mario Gargiulo.



Ammonizioni: al 7' st Davide Adorni (CIT), al 45' st Domenico Frare (CIT), al 12' pt Manuel Iori (CIT), al 27' st Alessio Vita (CIT), al 45' st Maxime Leverbe (CHI), al 3' st Guillaume Gigliotti (CHI). Elhan Kastrati; Davide Adorni, Agostino Camigliano, Domenico Frare, Manuel Iori (dal 38' st Nicola Pavan), Federico Proia (dal 24' st Christian D'Urso), Alessio Vita (dal 41' st Romano Perticone), Simone Branca, Marco Rosafio (dal 24' st Mario Gargiulo), Giacomo Beretta, Camillo Tavernelli (dal 1' st Roberto Ogunseye).Luca Maniero, Luca Ghiringhelli, Nikolas Smajlaj, Valerio Mastrantonio.Roberto Venturato.Adrian Šemper; Maxime Leverbe, Francesco Renzetti (dal 42' st Mattia Viviani), Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Joel Obi, Luca Palmiero (dal 42' st Francesco Margiotta), Michael Fabbro (dal 22' st Filip Đorđević), Luca Garritano (dal 33' st Antonio Di Gaudio), Luigi Canotto, Manuel De Luca (dal 22' st Amato Ciciretti).Andrea Seculin, Michele Bragantini, Michele Rigione, Sauli Väisänen, Daniel Pavlev, Emanuele Zuelli, Massimo Bertagnoli.Alfredo Aglietti.al 37' st Mario Gargiulo.al 7' st Davide Adorni (CIT), al 45' st Domenico Frare (CIT), al 12' pt Manuel Iori (CIT), al 27' st Alessio Vita (CIT), al 45' st Maxime Leverbe (CHI), al 3' st Guillaume Gigliotti (CHI).

Presentazione della partita

CITTADELLA – Oggi pomeriggio, sabato 17 aprile 2021, alle ore 16:00 verrà disputata Cittadella – Chievo, gara valida per la 34° giornata del campionato Serie B: sfida tra due squadre che si trovano in zona playoff. Il Cittadella viene dal pareggio esterno per 1-1 con il Frosinone e in classifica é ottavo con 47 punti: ha inanellato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 2 gol e subendone 4. Il Chievo é reduce da 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 2 reti e ne ha subito 4; é reduce dalla vittoria casalinga contro il Pisa e in classifica é settimo a quota 48. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nella gara di andata il Chievo ha avuto la meglio con il risultato di 2-1. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Cittadella e ne quotano la vittoria a 2,65. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Cittadella – Chievo e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Empoli in vetta alla classifica di Serie B con 62 punti, il Lecce si trova in seconda posizione con 58 mentre in terza è posizionata la Salernitana con 57

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Cittadella – Chievo, valido per la 34° giornata del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

L’arbitro

Sarà Massimiliano Irrati di Pistoia ad arbitrare la partita.Gli assistenti saranno Edoardo Raspollini e Davide Miele, mentre il quarto ufficiale sarà Matteo Marcenaro.

Le probabili formazioni di Cittadella – Chievo

Alvini dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Venturi tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ajeti, Rozzio e Yao. A centrocampo Del Pinto e Rossi in cabina di regia con Libutti e Zampano sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da Kargbo e Ardemagni. La Reggina dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Nicolas tra i pali, in difesa Cionek e Stavrapoulos centrali con Lakicevic e Di Chiara terzini. A centrocampo Crisetig e Crimi. In attacco Edera e Situm ali, Bellomo fantasista dietro a Montalto unica punta.

Le probabili formazioni di Cittadella – Chievo

Il Cittadella dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Maniero trai pali, in difesa Perticone e Adorni centrali e Ghiringhelli e Donnarumma terzini. In cabina di regia Iori affiancato da Branca e Proia come mezz’ali. In attacco Vita trequartista alle spalle dal tandem offensivo formato da Ogunseye e Tsadjout. Il Chievo Verona dovrebbeoptare per un 4-4-2, con Semper in porta, terzini Mogos e Renzetti con in mezzo Levrbe e Rigione. In mediana Palmiero e Obi ed esterni Garritano e Ciceretti. In attacco il tandem offensivo formato da Djordjevic e Canotto.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Branca, Iori, Proia; Vita; Ogunseye, Tsadjout. Allenatore: Venturato.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Palmiero, Obi, Ciceretti; Djordjevic, Canotto. Allenatore: Aglietti.