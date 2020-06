SPAL – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Cagliari del 23 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

FERRARA – Nella serata di martedì 23 giugno, alle ore 19:30 si disputerà SPAL – Cagliari, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i bianco-azzurri di casa che giocheranno la loro prima gara dalla ripresa dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza da Covid-19. Gli spallini avevano vinto per 0-1 l’ultima sfida giocata fuori casa contro il Parma giocata l’ 8 marzo. Oltre a ciò, in campionato, gli uomini di Di Biagio, occupano la penultima posizione in classifica con 18 punti.

Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Walter Zenga che, nella prima partita dopo la sosta, ovvero il recupero del venticinquesimo turno, ha perso una fondamentale partita contro il Verona non riuscendo ad interrompere la serie di sconfitte consecutive. La formazione sarda, dal canto suo, occupa la dodicesima posizione con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 23 giugno alle ore 18:30 le formazioni ufficiali, alle 19.30 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI SPAL – Di Biagio dovrebbe mandare in campo una formazione con un modulo più spregiudicato: 4-3-3 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca, anche se Zukanovic potrebbe insediare uno dei titolari. A centrocampo Missiroli, Valdifiori e Valoti potrebbero agire alle spalle del trio offensivo composto da Petagna, al centro, affiancato da Strefezza e Di Francesco.

QUI CAGLIARI – La formazione rossoblu dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Cacciatore, Klavan e Pisacane. Sulla linea mediana Ionita, Birsa e Rog in cabina di regia con Nandez e Lu. Pellegrini sulle fasce laterali. Sicuro assente lo squalificato Cigarini. Infine, in attacco ci sarà spazio per il tandem offensivo formato da Simeone e Joao Pedro.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match SPAL – Cagliari, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dalla piattaforma satellitare Sky Sport Serie A (canali 202 e 249) e su Sky Sport (canale 252). Inoltre, sarà visibile anche in streaming attraverso i servizi SkyGo e Now TV.

Le probabili formazioni di SPAL – Cagliari

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga

STADIO: Paolo Mazza di Ferrara