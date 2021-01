Serie B, SPAL – Reggiana: diretta live, risultato in tempo reale

La partita SPAL – Reggiana del 18 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

EMPOLI – Lunedì 18 gennaio 2021, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, é in programma SPAL – Reggiana, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 21. La gara si svolgerà a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

La cronaca e tabellino minuto

Presentazione della partita

I padroni di casa vengono dalla vittoria per 1-2 sul campo del Frosinone e sono quinti classifica, in solitaria, con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte: 23 gol all’attivo e 16 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 3 vittorie, 0 sconfitte e 2 pareggi, realizzando 7 gol e subendone 6. Giovedì scorso hanno eliminato dalla Coppa Italia il Sassuolo. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Cittadella: in classifica ora sono sedicesimi, a a pari merito con Cosenza e Cremonese, con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte; 15 gol all’attivo e 29 al passivo. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 1 pareggio e 4 sconfitte, segnando 0 reti e incassandone 7.

La gara sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Modena e Vito Mastrodonato di Molfetta; quarto uomo Alessandro Prontera di Bologna-

QUI SPAL – Probabile modulo 3-4-1-2 per la Spal con Thiam in porta e retroguardia formata da Tomovic, Vicari e Ranieri. In mezzo al campo Esposito e Murgia; sule fasce Sal e Sala. Sulla trequarti Di Francesco e Valoti di supporto all’unica punta Paloschi.

QUI REGGIANA – La Reggiana potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Cerofolini in porta e retroguardia composta da Gyamfi, Gatti, Martinelli. A centrocampo Varone e Muratore mentre sulle fasce ci saranno Kirwan e Libutti. Sulla trequarti Radrezza e Zamparo; unica punta Lunetta.

Le probabili formazioni di SPAL – Reggiana

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Sal. Esposito, Murgia, Sala; Di Francesco, Valoti; Paloschi. Allenatore: Pasquale Marino

Reggiana (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Gatti, Martinelli; Libutti, Varone, Muratore , Kirwan; Radrezza; Zamparo, Lunetta. Allenatore: Massimiliano Alvini

Stadio: Paolo Mazza di Ferrara

Dove vederla in TV e in streaming

Il match SPAL – Reggiana, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.