SPAL – Ternana 4-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita SPAL – Ternana del 22 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022

FERRARA – Martedì 22 febbraio, alle ore 18.30, allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, andrà in scena SPAL – Ternana, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2021/2022. Nel turno precedente la SPAL ha pareggiato per 1-1 sul campo del Vicenza; si presenta all’appuntamento al quindicesimo posto in classifica con 24 punti e con un cammino di cinque vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, con ventisei gol fatti e trentasei subiti. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato tre volte e perso due siglando tre reti e incassandone nove. Gli umbri vengono, invecem dal successo esterno per 2-3 contro il Parma e sono ottavi a quota 34 punti, frutto di otto vittorie, sette pareggi e nove sconfitte; per loro trentacinque gol fatti e altrettanti subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due successi, due pareggi e una sconfitta con sei reti siglate e quattro incassate. A dirigere l’incontro sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato da Stefano Alassio di Imperia e Gaetano Massara di Reggio Calabria, quarto ufficiale Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Al VAR Federico Dionisi de L’Aquila, AVAR Stefano Liberti di Pisa.

Tabellino in tempo reale

SPAL: Alfonso E. (Portiere), Capradossi E., Celia R. (dal 21' st Meccariello B.), Crociata G., Dickmann L., Esposito Sa., Mancosu M. (dal 22' st Da Riva J.), Melchiorri F. (dal 32' st Colombo L.), Vicari F., Vido L., Zanellato N. (dal 21' st Mora L.). A disposizione: Almici A., Colombo L., Da Riva J., D'Orazio L., Heidenreich D., Meccariello B., Mora L., Ngagne D. (Portiere), Peda P., Pomini A. (Portiere), Tripaldelli A., Zuculini F. Allenatore: Venturato R..



TERNANA: Capone C. (dal 31' st Peralta D.), Capuano M. (dal 10' st Defendi M.), Diakite S., Iannarilli A. (Portiere), Koutsoupias I. (dal 10' st Partipilo A.), Martella B., Mazzocchi S., Palumbo A., Pettinari S. (dal 22' st Paghera F.), Proietti M. (dal 31' st Furlan F.), Sorensen F.. A disposizione: Boben M., Bogdan L., Defendi M., Furlan F., Ghiringhelli L., Krapikas T. (Portiere), Mazza L., Paghera F., Partipilo A., Peralta D., Rovaglia P., Salzano A. Allenatore: Lucarelli C..



Reti: al 14' pt Melchiorri F. (Spal), al 36' pt Mancosu M. (Spal), al 19' st Vido L. (Spal), al 38' st Da Riva J. (Spal), al 45' st Vido L. (Spal) al 30' st Partipilo A. (Ternana).



Ammonizioni: al 37' pt Celia R. (Spal), al 5' st Mancosu M. (Spal) al 45' pt Palumbo A. (Ternana), al 4' st Koutsoupias I. (Ternana), al 7' st Proietti M. (Ternana), al 13' st Diakite S. (Ternana).



Espulsioni: al 37' st Diakite S. (Ternana).

La presentazione del match

QUI SPAL – Venturato potrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. con Alfonso tra i pali e con Dickmann, Capradossi, Vicari e Celia a formare il reparto offensivo. A centrocampo Mora, Zanellato, Da Riva; sulla trequarti Mancosu a supporto della coppia d’attacco formata da Melchiorri e Rossi.

QUI TERNANA – Lucarelli potrebbero far scendere in campo la squadra con un modulo speculare con Iannarilli in porta e con Defendi, Sorensen, Capuano e Martella a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo Koutspupias, Agazzi e Palumbo, alle spalle di Partipilo e Donnarumma sulla trequarti. Unica punta Pettinari.

Le probabili formazioni di SPAL – Ternana

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Capradossi, Vicari, Celia; Mora, Zanellato, Da Riva; Mancosu; Melchiorri, Rossi. Allenatore: Venturato

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Koutspupias, Agazzi, Palumbo; Partipilo; Pettinari, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.