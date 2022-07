Amichevole Spezia – Bochum: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Bochum di Sabato 16 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole pre campionato

BRESSANONE – Sabato 16 luglio alle 16.30 alla “Reiffeisen Arena” di Bressanone, andrà in scena Spezia – Bochum, amichevole pre-campionato. I biglietti per assistere al match dovranno essere prenotati al seguente link: https://www.ssvbrixen.it/: costo 15 euro; ingresso omaggio per gli under 14. Le Aquile sono in ritiro a Santa Cristina in Valgardena (BZ), dove resteranno fino al 22 luglio. I prossimi test sono previsti il 21 luglio contro l’ASV Stegen e il 21 luglio contro lo Jablonek. L‘esordio in campionato é, invece, in programma per il 14 agosto quando alle 20:45 affronteranno l’Empoli in casa allo stadio ‘Alberto Picco’. Sul fronte mercato delle ultimo ore c’é da registrare l’imminente ufficializzazione dall’arrivo in prestito dal Milan, di Mattia Caldara, che ha già sostenuto con esito positivo le visite mediche mentre non dovrebbero andare a buon fine le trattative in corso per la cessione di Provedel alla Lazio e Maggiore al Torino. Il Bochum é una formazione che gioca in Bundesliga e ha chiuso l’ultimo campionato al tredicesimo posto; nei giorni scorsi ha battuto in amichevole per 2-3 il Lecce.

SPEZIA (ITA): Zoet J. (Portiere), Antiste J., Bastoni S., Holm E., Kiwior J., Kornvig E., Maggiore G., Nikolaou D., Nzola M., Sala J., Vignali L.. A disposizione:



BOCHUM (GER): Riemann M. (Portiere), Holtmann G., Janko S., Lampropoulos V., Losilla A., Masovic E., Osei-Tutu J., Osterhage P., Stafylidis K., Stoger K., Zoller S.. A disposizione: Asano T., Bonga T., Gamboa C., Ganvoula S., Grave P. (Portiere), Hofmann P., Oermann T., Tolba M.



Formazione ufficiale dello Spezia

SPEZIA: Zoet, Holm, Kornvig, Nikolaou, Sala, Kiwior, Nzola, Bastoni, Antiste, Maggiore, Vignali.

Presentazione del match

QUI SPEZIA – Gotti potrebbe affidarsi inizialmente ad un modulo 3-5-2 con Zovko in porta e con Sala, Bertola e Nikolau a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Kornving con Bourabia e Podgoreanu; sulle fasce Reca e Stijepovic. Davanti Ellertson e Nzola.

QUI BOCHUM – Il Bochum potrebbe rispondere con un modulo 4-3-3 con Esser in porta e con la difesa composta da Soares, Bella-Kotchap, Osterhage e Gamboa. A centrocampo Tesche, Losilla e Bockhorn. In attacco Asano, Polter e Zoller.

Le probabili formazioni di Spezia – Bochum

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Sala, Bertola, Nikolaou, Reca; Bourabia, Kornving; Podgoreanu, Stijepovic, Ellertsson; Nzola. Allenatore: Gotti

BOCHUM (4-3-3): Esser, Soares, Bella-Kotchap, Osterhage, Gamboa, Tesche, Losilla, Bockhorn, Asano, Polter, Zoller. Allenatore: Thomas Reis.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva ma potrà essere seguito sui social dello Spezia calcio.