Serie B, Spezia – Cremonese 3-2: il tabellino della partita

Il tabellino di Spezia – Cremonese

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Acampora (68′ Bartolomei), Ricci M., Maggiore; Ricci F. (60′ Galabinov), Nzola, Bidaoui (68′ Di Gaudio). A disposizione: Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Mora, Mastinu, Reinhart, Gudjohnsen. Allenatore: Italiano

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Crescenzi, Bianchetti, Claiton, Migliore; Deli (62′ Valzania), Gustafson, Arini; Piccolo (55′ Parigini), Ceravolo (68′ Ravanelli), Celar. A disposizione: Volpe, De Bono, Bignami, Terranova, Zortea, Boultam, Castagnetti, Gaetano, Ciofani, Palombi. Allenatore: Rastelli

Reti: 27′ Claiton, 56′ Maggiore, 71′ Di Gaudio, 84′ Nzola, 87′ Parigini

Assist: Bartolomei

Ammonizioni: Ricci M. (S), Capradossi (S), Deli (C), Piccolo (C), Gustafson (C), Ravanelli (C)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.