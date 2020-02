Una giornata di squalifica per Soddimo, Volta, Brighenti, Lopez Gasco, Monaco e Schiattarella. Ammenda per la società Cosenza

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un bengala e lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

SODDIMO Danilo (Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VOLTA Massimo (Benevento): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MONACO Salvatore (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DIONISI Federico (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

GARRITANO Luca (Chievo Verona)

SETTIMA SANZIONE

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella) MAISTRO Fabio (Salernitana)

SESTA SANZIONE

ADORNI Davide (Cittadella)

BENEDETTI Simone (Pisa)

DICKMANN Lorenzo Maria (Chievo Verona) MARRAS Manuel (Livorno)

MASUCCI Gaetano (Pisa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAMPORESE Michele (Pordenone) DRUDI Mirko (Pescara)

FIRENZE Marco (Venezia) MAZZOCCO Davide (Pordenone) PINATO Marco (Pisa)

ROCCA Michele (Livorno) TERZA SANZIONE

CALDIROLA Luca (Benevento) FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia) GARGIULO Mario (Cittadella) SIEGA Nicholas (Pisa)

SECONDA SANZIONE

ARIAUDO Lorenzo (Frosinone) BOCIC Milos (Pescara)

BRAKEN Sven Andre Mari (Livorno)

COULIBALY Mamadou (Trapani)

DJORDJEVIC Filip (Chievo Verona)

MONACHELLO Gaetano (Venezia)

PREZIOSO Mario Francesco (Cosenza)

SEMENZATO Daniel (Pordenone)

PRIMA SANZIONE

ALLIEVI Nicholas (Juve Stabia)

CASASOLA Tiago Matias (Cosenza)

CIURRIA Patrick (Pordenone)

CRECCO Luca (Pescara)

DZICZEK Patryck (Salernitana)

HENDERSON Liam (Empoli)

MOROSINI Leonardo (Ascoli)

PISZCZEK Filip (Trapani)

RIZZO Luca (Livorno)

SILVESTRE Matias Agustin (Livorno)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella)

TERZA SANZIONE

CAPELA Anibal Araujo (Cosenza)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MAZZITELLI Luca (Virtus Entella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

BIFULCO Alfredo (Juve Stabia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

EVACUO Felice (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PIERINI Nicholas (Cosenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FIRICANO Stefano (Trapani): per essere, al 47° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco dalla panchina aggiuntiva, e per avere contestato una decisione arbitrale con espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FILIPPINI Antonio (Livorno): per avere, al 19° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TITO Ivano (Pordenone): per avere, al 30° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

MARCOLINI Michele (Chievo Verona):

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 10° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, urlato all’Arbitro un epiteto insultante; recidiva specifica.