Una giornata di squalifica per Cristante, Izzo, Conti, Ekdal e Nainggolan. Ammende per Fiorntina, Roma e Hellas Verona

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’11 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’istituzione arbitrale; nonché per cori oltraggiosi, al 15° del primo tempo, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRISTANTE Bryan (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

IZZO Armando (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTI Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

EKDAL Albin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NAINGGOLAN Radja (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio)

DYBALA Paulo Exequiel (Juventus)

TERZA SANZIONE

GOLLINI Pierluigi (Atalanta)

VECINO FALERO Matias (Internazionale)

VLAHOVIC Dusan (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

CACCIATORE Fabrizio (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BANI Mattia (Bologna)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)

COLLEY Omar (Sampdoria)

SETTIMA SANZIONE

PETRICCIONE Jacopo (Lecce)

SESTA SANZIONE

JAJALO Mato (Udinese)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

SKRINIAR Milan (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BONUCCI Leonardo (Juventus)

DEMME Diego (Napoli)

MURRU Nicola (Sampdoria)

PESSINA Matteo (Hellas Verona)

RISPOLI Andrea (Lecce)

SCHOUTEN Jerdy (Bologna)

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal)

STURARO Stefano (Genoa)

TERZA SANZIONE

BELOTTI Andrea (Torino)

CAPRARI Gianluca (Parma)

KESSIE Franck Yannick (Milan)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

LAZOVIC Darko (Hellas Verona)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

RADOVANOVIC Ivan (Genoa)

SANTON Davide (Roma)

SEMA Ken Nlata (Udinese)

SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo (Cagliari)

THORSBY Morten (Sampdoria)

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

SECONDA SANZIONE

FOFANA Seko Mohamed (Udinese)

KUCKA Juraj (Parma)

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

PRIMA SANZIONE

DA SILVA PERES Bruno (Roma)

MATTIELLO Federico (Cagliari)

PEREIRO LOPEZ Gaston Rodrigo (Cagliari)

TONELLI Lorenzo (Sampdoria)

ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

MILIK Arkadiusz (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BERENGUER REMIRO Alejandro (Torino)

SECONDA SANZIONE

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale)

SKORUPSKI Lucasz (Bologna)

PRIMA SANZIONE

CONSIGLI Andrea (Sassuolo)

DABO Bryan Boulaye (Spal)

PINAMONTI Andrea (Genoa)

VIGORITO Mauro (Lecce)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STELLINI Cristian (Internazionale): per avere, all’11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con gesti plateali una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

D’AVERSA Roberto (Parma)

SECONDA SANZIONE

INZAGHI Simone (Lazio)

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PIZZAROTTI Pietro (Parma): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, con atteggiamento irriguardoso, rivolto all’Arbitro una critica sul suo operato.