Serie B, Spezia – Cremonese: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Spezia – Cremonese: recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LA SPEZIA – Tutto pronto allo Stadio Picco di La Spezia per l’incontro tra Spezia – Cremonese, recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Ricci F., Nzola e Bidaoui; per gli ospiti modulo 4-3-1-2 con Ceravolo e Celar in attacco supportati da Piccolo. A dirigere il match del Picco sarà il signor Sacchi della sezione di Macerata.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Acampora, Ricci M., Maggiore; Ricci F., Nzola, Bidaoui. A disposizione: Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Mora, Mastinu, Bartolomei, Reinhart, Di Gaudio, Galabinov, Gudjohnsen. Allenatore: Italiano

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Crescenzi, Bianchetti, Claiton, Migliore; Deli, Gustafson, Arini; Piccolo, Ceravolo, Celar. A disposizione: Volpe, De Bono, Bignami, Ravanelli, Terranova, Zortea, Boultam, Castagnetti, Gaetano, Valzania, Ciofani, Palombi, Parigini. Allenatore: Rastelli