Spezia – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Spezia – Frosinone del 20 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la finale di ritorno dei play-off di Serie B

LA SPEZIA – Nella serata di giovedì 20 agosto, alle ore 21:15 si disputerà Spezia – Frosinone, gara utile per la finale di ritorno dei play-off di Serie B e decisiva per la promozione in Serie A. Da una parte c’è la squadra di Italiano reduce dal terzo posto in campionato con 61 punti, chiuso con la vittoria sulla Salernitana per 1-2 nell’ultimo match. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione di Nesta che ha chiuso la stagione regolare all’ottava piazza con un pareggio ottenuto contro il Pisa tra le mura di casa nell’ultima sfida del torneo cadetto. Ricordiamo che lo Spezia di è aggiudicato il match d’andata, tenutosi domenica 16 agosto, vincendo per 0-1.

La cronaca minuto per minuto

SPEZIA-FROSINONE IN DIRETTA Giovedì 20 agosto, alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21.15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – I liguri potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 con la conferma di Scufett tra i pali. La linea difensiva sarà a quattro con Ferrer e Vitale sulle corsie esterne mentre al centro ci saranno Erlic e Terzi. A centrocampo, inoltre, Ricci in cabina di regia mentre Maggiore e Bartolomei agiranno da mezze ali. Infine, in attacco spazio al tridente formato da Galabinov, Ragusa e Gyasi.

QUI FROSINONE – La compagine giallazzurra dovrebbe proporre il 3-5-2 con Bardi in porta, pacchetto difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Haas mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Salvi e Paganini. In attacco spazio al tandem composto da Ciano e Novakovich.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Spezia – Frosinone, valido per la finale di ritorno dei play-off di Serie B, andrà in onda in diretta eccezionalmente su Rai 2 oltre che sulla piattaforma DAZN 1 (Canale 209). Si potrà godere della visione dell’evento in chiaro oppure grazie ad una smart tv e all’applicazione apposita, oppure collegando il televisore ad Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa si potrà scaricare l’app direttamente da una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Spezia – Frosinone

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Ragusa. Allenatore: Italiano.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Paganini; Ciano, Novakovich. Allenatore: Nesta

STADIO: Alberto Picco