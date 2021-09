Serie A, Spezia-Milan: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan del 25 settembre 2021: incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 15.

LA SPEZIA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Spezia e Milan nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 14 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Sala, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. Allenatore: Thiago Motta [UFFICIALE ALLE 14]

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rafael Leão; Giroud. Allenatore: Pioli [UFFICIALE ALLE 14]