Spezia-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Spezia-Sudtirol di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

LA SPEZIA – Sabato 18 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia, andrà in scena Spezia-Sudtirol, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Lo Spezia vive una delle annate più difficili degli ultimi anni. Dopo aver sfiorato la Serie A nella passata stagione, i liguri si ritrovano ora all’ultimo posto con 30 punti, a quattro lunghezze dalla zona playout e sei dalla salvezza diretta. La panchina è tornata nelle mani di Luca D’Angelo dopo la parentesi Donadoni, ma il nuovo corso non ha ancora portato risultati: due sconfitte consecutive, 3-1 contro la Carrarese e 0-2 contro il Mantova.

Il Sudtirol affronta la sfida con la consapevolezza di essere pienamente in corsa per la salvezza, ma anche con la necessità di dare continuità ai segnali positivi mostrati nell’ultimo turno. La trasferta in Liguria rappresenta un passaggio delicato contro una squadra ferita, ma ancora determinata a rimanere aggrappata alla categoria. Il pareggio per 1-1 contro il Modena ha confermato la crescita della squadra di Castori, capace di reagire allo svantaggio e di costruire diverse occasioni da gol. L’errore dal dischetto di Casiraghi non ha scalfito la solidità mentale dei biancorossi, che hanno colpito una traversa con Zedadka e trovato il pari con Pietrangeli a inizio ripresa. Nel finale, Pecorino ha sfiorato il sorpasso, mentre Adamonis ha blindato il risultato con un intervento decisivo. Con 40 punti in classifica, il Südtirol occupa il decimo posto e mantiene cinque lunghezze di margine sulla zona playout, un vantaggio prezioso in vista dello sprint finale.

La partita sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo, con Mastrodonato e Colaianni come assistenti. Tremolada sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Cosso, affiancato da Del Giovane all’AVAR.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SPEZIA-SUDTIROL]

Presentazione del match

COME ARRIVA LO SPEZIA – Lo Spezia dovrà rinunciare allo squalificato Bonfanti, mentre rientrano Adamo e Valoti. Da valutare le condizioni del portiere Mascardi, uscito malconcio nell’ultima gara e sostituito da Radunovic. Ancora assente l’attaccante Skjellerup.’DAngelo conferma il 3-5-2, affidando la porta a Radunovic, favorito dopo l’uscita anticipata di Mascardi nell’ultima gara. Davanti a lui agirà una linea composta da Mateju, Hristov e Ruggero, chiamata a dare stabilità dopo le recenti difficoltà difensive. Sulle corsie esterne spazio alla spinta di Sernicola e Aurelio, mentre in mezzo Vignali, Romano e Bandinelli dovranno garantire equilibrio e qualità nella costruzione. In attacco Lapadula guiderà il reparto, affiancato da Artistico.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – In Liguria mancheranno Cragno, Kofler ed El Kaouakibi, fermato da un sovraccarico muscolare. Per il resto, Castori potrà contare sul gruppo che ha ben figurato nell’ultimo turno, con l’obiettivo di mantenere compattezza e intensità, marchi di fabbrica della sua gestione. Castori non rinuncia al suo 3-5-2, marchio di fabbrica della stagione. Adamonis sarà il riferimento tra i pali, protetto dal terzetto Veseli, Pietrangeli e Masiello, blocco esperto e affidabile. Sulle fasce Molina e Zedadka garantiranno corsa e ampiezza, mentre il cuore del gioco sarà affidato a Tait, Tronchin e Casiraghi. Davanti Pecorino e Merkaj.

Probabili formazioni di Spezia-Sudtirol

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: