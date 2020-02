Diretta Sporting Braga – Rangers: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Sporting Braga – Rangers del 26 febbraio 2020: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18

BRAGA – Mercoledì 26 febbraio alle ore 18 andrà in scena Sporting Braga – Rangers, incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si parte dal clamoroso 3-2 dell’andata in favore della formazione scozzese che ha costruito un’incredibile rimonta nel giro di un quarto d’ora. Da una parte, dunque, troviamo i padroni di casa che in campionato sono reduci da un convincente successo casalingo contro il Setubal. Dall’altra parte troviamo gli ospiti che sono reduci da un pareggio esterno.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SPORTING BRAGA:. A disposizione:. Allenatore: Rúben Amorim.



RANGERS FC:. A disposizione:. Allenatore: Steven Gerrard.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

QUI SPORTING BRAGA – La compagine portoghese dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Matheus in porta, pacchetto difensivo composto da Galeno e Sequeira sulle corsie esterne mentre nel mezzo Viana e Melo da Silva. A centrocampo Palhinga e Fransergio in cabina di regia con Esgaio e Trincao sulle corsie laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Ruiz e Paulinho.

QUI RANGERS – Gli scozzesi dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con McGregor in porta, pacchetto difensivo composto da Barisic e Tavernier sulle corsie esterne mentre nel mezzo Katic e Bolson. A centrocampo Aribo in cabina di regia con Arfield e Davis mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Kent, Morelos e Hagi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sporting Braga – Rangers, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Sporting Braga – Rangers

SPORTING BRAGA (4-4-2): Matheus; Galeno, Viana, Melo da Silva, Sequeira, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Trincao, Ruiz, Paulinho. Allenatore: Sequeira

RANGERS (4-3-3): McGregor; Barisic, Katic, Bolson, Tavernier, Arfield, Aribo, Davis, Kent, Morelos, Hagi. Allenatore: Gerrard

STADIO: Estádio Municipal de Braga