Serie A, gli squalificati dopo la 5° giornata di andata

Serie A, gli squalificati dopo la quinta giornata di andata. Una giornate a Zajc del’Empoli. Gli ammoniti. Dati ufficializzati dalla Lega Serie A



MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Fermato.

Serie A, gli squalificati dopo la 5a giornata:

Calciatori

Calciatori espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 2.000,00

Zajc Miha(Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in

area di rigore avversaria.

Calciatori non espulsi

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara

Ammonizione

Seconda sanzione

Fazio Federico Julian (Roma)

Prima Sanzione

Valero Iglesias Borja (Internazionale)

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Ammonizione

Terza Sanzione

Bessa Daniel (Genoa)

De Rossi Daniele (Roma)

Perica Stipe (Frosinone)

Schiattarella Pasquale (Spal 2013)

Seconda Sanzione

Barilla’ Antonino (Parma)

Biraghi Cristiano (Fiorentina)

Capezzi Leonardo (Empoli)

Cristante Bryan (Roma)

Koulibaly Kalidou (Napoli)

Krunic Rade(Empoli)

Kurtic Jasmin (Spal 2013)

Linetty Karol (Sampdoria)

Miranda De Souza Filho Joao (Internazionale)

Rog Marko (Napoli)

Spolli Nicolas (Genoa)

Tonelli Lorenzo (Sampdoria)

Prima Sanzione

Albiol Tortajada Raul (Napoli)

Badelj Milan(Lazio)

Behrami Valon (Udinese)

Bentacur Colman Rodrigo (Juventus)

Calabria Davide (Milan)

De Maio Sebastien (Bologna)

Di Francesco Federico (Sassuolo)

Giaccherini Emanuele (Chievo Verona)

Gomez Alejandro Dario (Atalanta)

Higuain Gonzalo Gerardo (Milan)

Izzo Armando (Torino)

Molinaro Cristian (Frosinone)

Pellegrini Lorenzo(Roma)

Rincon Hernandez Tomas Eduardo(Torino)

Sau Marco (Cagliari)

Per comportamento non regolamentare in campo

Ammonizione

Seconda Sanzione

Defrel Gregoire (Sampdoria)

Prima Sanzione

Gagliolo Riccardo (Parma)

Mbaye Ibrahima (Bologna)

Sportiello Marco (Frosinone)